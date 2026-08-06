Гранітненській ліцей на Житомирщині / © Суспільне

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У Гранітненському ліцеї Малинської громади на Житомирщині спалахнув скандал навколо вчительки, яка, за словами батьків учнів, систематично ображала й принижувала дітей під час уроків. Вони стверджують, що педагог називала дітей «дибілами» та «даунами». Після перевірки вчительці оголосили догану, але частина батьків вважає таке дисциплінарне стягнення недостатнім.

Про це розповів Суспільному батько учениці Гранітненського ліцею Віталій Ковалинський.

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Батьки написали колективне звернення

За його словами, йдеться про вчительку української мови та літератури Ірину Гришенчук. Він звинувачує її у систематичному приниженні його дітей та інших учнів. Тому батьки вирішили написати колективне звернення до адміністрації ліцею. Після цього в освітньому закладі провели службове розслідування.

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«Моя старша 13-річна донька має інвалідність. Через це вчителька принижувала її при всьому класі. Так само й інших дітей. Називала їх інвалідами, дебілами. Вона багато чого собі дозволяла, — розповів він.

Ба більше, на його думку, таке ставлення Гришенчук покривали адміністрація ліцею та інші вчителі.

Називала «дебілами», «конченими» та погрожувала «вдарити об землю»

Віталій Ковалинський є внутрішньо переміщеною особою, родом з Курахового та колишнім військовослужбовцем. Чоловік самостійно виховує двох дітей, які навчаються у Гранітненському ліцеї.

За його словами, донька відмовлялася йти до школи через образи та приниження вчительки.

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«Як виявилося, так було не лише в моєї доньки, а й у багатьох дітей. Багато дітей сприймають таке слово, як „дебіл“, як належне. „Дебіл“ — це слово, яке вживає вчителька. Вона так називає дітей на уроках», — сказав Ковалинський.

Донька Ковалинського, Ірина, розповіла, що педагог ображала її та однокласників.

«На початку вересня вона нічого не казала, а потім почала обзивати мене брехухою, дурою. Бувало, вона підходила, наприклад, до якоїсь однокласниці й казала: „Відійду в кінець класу, щоб когось не тріснути“. Мене вона виганяла з класу», — пригадала дівчина.

Ба більше, за її словами, вчителька навіть погрожувала застосувати фізичну силу.

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«Одного разу на уроці зателефонувала одному зі своїх учнів і сказала: „Іще раз будете кидати сніжки в дітей — я вас головою об землю вдарю“, — розповіла Ковалинська.

А син Ковалинського, Станіслав, сказав, що вчителька називала його «дауном», «конченим» та ображала інших дітей.

«Обзивала мене: „дебіл“, „даун“, „кончений“. А за що? Просто так. Щоб принизити. Якщо ми неправильно розв’язували якусь вправу, вона могла нас обізвати. Якщо ми тихо читали — теж могла обізвати», — розповів хлопець.

Мама п’ятикласника Артема, Тетяна Черняк, сказала, що спочатку її син мовчав, але коли інші учні почали говорити, розповів про образи з боку вчительки.

«Фізичних погроз не було, але вона його ображала, обзивала. Називала дебілом. У неї всі діти — дебіли. Це було систематично, це не були поодинокі випадки. Видно, комусь із дітей це настільки допекло, стало так боляче й образливо, що вони заговорили. Інші досі бояться говорити», — вважає жінка.

Реакція гімназії на скарги

Директорка Гранітненського ліцею Оксана Поліщук розповіла, що вчителька української мови та літератури Ірина Гришенчук частково визнала свою провину. За результатами службового розслідування їй оголосили догану.

Сама вчителька заявила, що це були не образи, а епітети та фразеологізми.

«Ірина Іванівна у своїх письмових поясненнях заперечувала використання нецензурної лексики, посилаючись на те, що як учителька української мови та літератури використовувала фразеологізми, епітети та стилістично забарвлену лексику не з метою приниження честі й гідності учнів, а для певної мотивації до навчання», — зауважила директорка.

Та попри виправдання, за її словами, педагог перепросила у батьків та учнів. Також вона відмовилася від викладання у 5-х і 6-х класах, де стався цей інцидент.

Начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради Віталій Коробейник розповів Суспільному, що управління освіти не погоджується з твердженням, що воно відстоює інтереси лише вчителя.

Журналісти зв’язалися із Гришенчук, але вона відмовилася коментувати ситуацію.

«Ніяких коментарів я давати не буду», — сказала Гришенчук.

Нагадаємо, у Мережі вибухнув скандал. Українка похизувалася відео з російськими навчальними книжками, які замовила через посередників.

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