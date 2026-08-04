Роками розбещував учениць: на Хмельниччині викрили педофіла-директора мовної школи

Директора мовного центру на Хмельниччині підозрюють у розбещенні учениць / © Офіс Генерального прокурора

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У Хмельницькі області правоохоронці повідомили про підозру 58-річному директору центру вивчення іноземних мов. Чоловіка звинувачують у вчиненні розпусних дій щодо двох учениць віком 13 та 14 років.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

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За версією слідства, директор центру-викладач англійської мови під час занять вчиняв розпусту щодо двох учениць віком 13 та 14 років. Ці дії щодо однієї з дівчат чоловік скоював протягом 2018-2020 років, щодо іншої — протягом 2023-2025 років.

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Неповнолітні не розповідали про це через страх осуду. Дівчата повідомили про пережите після того, як дізналися, що у суді розглядається інше кримінального провадження щодо керівника центру. Йдеться про справу про умисне зберігання дитячої порнографії.

Зараз правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих від дій підозрюваного, усі епізоди його протиправної діяльності, пов’язані із сексуальним насильством щодо учениць.

Вирішується питання про обрання викладачеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Тернополі за підозрою у зґвалтуванні 10- та 12-річної дівчат затримали 64-річного колишнього пастора і кочегара. Перебуваючи напідпитку, він заманив дітей до лісосмуги та вчинив щодо них насильство, пообіцявши за це гроші й телефон. Діти зняли злочин на подарований ґаджет, завдяки чому родич помітив відео та звернувся до поліції.

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