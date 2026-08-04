Скільки кави можна пити на день без ризику для здоров’я — залежить від кількості кофеїну

Кава

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Сучасні кардіологи наголошують, що для безпечного споживання кави важливо рахувати не лише випиті чашки, а й реальну кількість кофеїну. Останні рекомендації експертів свідчать, що більшість здоворих дорослих можуть споживати до 400 мг кофеїну на день без шкоди для здоров’я.

Водночас еспресо, фільтрована кава та інші різновиди напою працюють зовсім по-різному через різний вміст активних речовин. Встановлена межа у 400 мг кофеїну вважається безпечною, але на практиці орієнтуватися лише на кількість порцій складно.

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Наприклад, звичайна чашка еспресо містить приблизно 75 мг кофеїну, тоді як порція фільтрованої або френч-пресової кави може досягати 140 мг. Через це дві людини з однаковою кількістю випитих чашок можуть отримувати зовсім різні дози стимулятора. Найбільшу користь для організму приносить помірне вживання чорної кави без додавання цукру, сиропів чи жирного молока.

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Приховані джерела кофеїну та небезпека енергетиків

Складуючи щоденний раціон, варто пам’ятати, що кофеїн міститься не лише в каві, а й у чаї, колі, шоколаді, різноманітних добавках та енергетичних напоях. Особливе занепокоєння фахівців викликають енергетики та концентровані кофеїнові шоти. Вони поєднують величезні дози кофеїну з великою кількістю цукру та інших стимуляторів, що різко підвищує ризик стрибків артеріального тиску, небезпечного серцебиття та аритмій.

Користь помірного вживання кави для серцево-судинної системи

Аналіз досліджень показує, що помірне споживання від 2 до 4 чашок кави на день, що дорівнює приблизно 140-300 мг кофеїну, пов’язане зі зниженням ризику виникнення ішемічної хвороби серця, інсульту та серцевої недостатності. Позитивний ефект пояснюється високим вмістом природних антиоксидантів і поліфенолів у зернах, які підтримують нормальну роботу судин.

Кому варто обмежити вживання кави

Реакція організму на кофеїн завжди має виражений індивідуальний характер, оскільки швидкість його метаболізму визначається генетичними особливостями, роботою печінки та загальним станом здоров’я. Якщо після чергової чашки улюбленого напою ви починаєте відчувати раптову тривожність, внутрішнє тремтіння, прискорене серцебиття, сильну дратівливість чи проблеми із засинанням, кількість спожитої кави необхідно суттєво зменшити або тимчасово відмовитися від неї. Особливо уважними до свого самопочуття слід бути людям із підвищеною чутливістю до стимуляторів, адже навіть помірні дози можуть викликати у них напад паніки чи тремор.

Окрему увагу на кількість кофеїну в раціоні мають звертати люди з певними хронічними захворюваннями та станами. Зокрема, кардіологи та гастроентерологи рекомендують обмежувати каву або повністю виключати її при гіпертонії, оскільки різкий стрибок тиску створює зайве навантаження на судини. Пацієнтам із гастритом, виразковою хворобою чи синдромом подразненого кишківника кава може зашкодити через здатність стимулювати вироблення шлункового соку та подразнювати слизову оболонку ШКТ. Також проконсультуватися з лікарем щодо безпечної дози вкрай важливо людям із порушеннями серцевого ритму, хронічним безсонням, мігренню, а також жінкам у період вагітності та грудного вигодовування. Головним орієнтиром завжди залишається ваше самопочуття та індивідуальна толерантність організму.

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