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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Годами развращал учениц: на Хмельнитчине разоблачили педофила-директора языковой школы

Потерпевшие девочки молчали из-за страха осуждения, пока не узнали о другом уголовном производстве против преподавателя.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Директора языкового центра в Хмельницкой области подозревают в растлении учениц

Директора языкового центра в Хмельницкой области подозревают в развращении учениц / © Офис Генерального прокурора

В Хмельницкие области правоохранители сообщили о подозрении 58-летнему директору центра изучения иностранных языков. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По версии следствия, директор центра-преподаватель английского языка во время занятий совершал разврат в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет. Эти действия в отношении одной из девушек мужчина совершал в течение 2018-2020 годов, в отношении другой — в течение 2023-2025 годов.

Несовершеннолетние не рассказывали об этом из-за страха осуждения. Девушки сообщили о пережитом после того, как узнали, что в суде рассматривается другое уголовное производство в отношении руководителя центра. Речь идет о деле об умышленном хранении детской порнографии.

Сейчас правоохранители устанавливают других возможных потерпевших от действий подозреваемого, все эпизоды его противоправной деятельности, связанные с сексуальным насилием в отношении учениц.

Решается вопрос об избрании преподавателю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Тернополе по подозрению в изнасиловании 10- и 12-летней девочек задержали 64-летнего бывшего пастора и кочегара. Находясь под хмельком, он заманил детей в лесополосу и совершил насилие, пообещав за это деньги и телефон. Дети сняли преступление на подаренный гаджет, благодаря чему родственник заметил видео и обратился в полицию.

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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