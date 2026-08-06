Навіщо мандрівники кладуть прищіпки у валізу

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Звичайні білизняні прищіпки здаються абсолютно зайвою річчю в дорожній валізі на тлі одягу, гаджетів та косметики. В той же час вони майже нічого не важать, не займають зайвого простору, але під час поїздки здатні легко замінити кілька корисних пристроїв та вирішити чимало дрібних побутових проблем. Саме тому досвідчені мандрівники завжди беруть із собою в дорогу щонайменше 4-6 штук.

Навіщо брати з собою прищіпки

Надійне закривання упаковки продуктів

У дорозі, на відпочинку чи під час тривалих переїздів часто доводиться перекушувати на ходу печивом, горіхами, сухими пластівцями чи чіпсами, які рідко з’їдаються за один раз. За допомогою звичайної прищіпки можна щільно та герметично затиснути край відкритого пакета, щоб продукти не намокли від вологості повітря, не втратили смакові якості та не розсипалися по сумці чи рюкзаку. Зручно використовувати якісні пластикові прищіпки, оскільки їх легко мити, вони не бояться вологи та слугують значно довше за дерев’яні аналоги.

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Захист від ранкового сонця в готелі

У багатьох готельних номерах на вікнах висять щільні затемнюючі штораблекаути, проте між їхніми полотнами майже завжди залишається невелика щілина, крізь яку яскраве ранкове світло починає сліпити очі задовго до будильника. Кілька простих прищіпок допоможуть міцно з’єднати краї полотен між собою, забезпечуючи темряву і спокійний сон у будь-який час доби. Ця ж перевірена техніка стане в пригоді, якщо вікно вашого номеру виходить на жваву вулицю з яскравими рекламними вивісками чи потужними ліхтарями.

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Сушіння дрібних речей

Після ранкового купання в басейні чи на морському узбережжі, а також після вечірнього прання купальники, шкарпетки, білизну та інші дрібниці потрібно швидко висушити. Їх зручно закріпити на дорожній мотузці, спинці стільця на балконі або краю парасольки від сонця за допомогою прищіпок, які надійно втримають білизну навіть під час сильних поривів вітру. При цьому досвідчені мандрівники завжди пам’ятають про правила безпеки, категорично заборонено сушити речі на гарячих лампах, нагрівачах чи батареях через ризик виникнення пожежі.

Надійне закріплення рушників та скатертин на вітрі

Під час відпочинку на пляжі пляжний рушник часто ковзає по шезлонгу або відлітає від найменшого пориву морського вітру. Якщо зафіксувати його краї прищіпками до каркаса лежака, проблема буде вирішена раз і назавжди.

Крім того, ці ж предмети чудово виручають під час пікніків на природі, надійно прикріплюючи паперову чи тканинну скатертину до поверхні столу, щоб її не здувало вітром разом із посудом. Для таких цілей краще брати великі та міцні моделі з тугою пружиною, оскільки мініатюрні декоративні варіанти можуть не впоратися з навантаженням.

Захист зубної щітки від забруднень

Якщо ви випадково забули вдома спеціальний захисний дорожній кейс для зубної щітки, звичайна чиста прищіпка легко перетвориться на мініатюрну і зручну підставку. Достатньо затиснути ручку щітки так, щоб щетина опинилася в підвішеному стані й не торкалася сторонньої поверхні раковини чи готельної полиці у ванній кімнаті. Це просте тимчасове рішення набагато гігієнічніше, ніж залишати засіб гігієни лежати на невідомій поверхні.

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Органайзер для дрібниць

У дорозі прищіпка успішно виконує роль функціонального затискача та тримача. Вона допоможе акуратно зібрати та зафіксувати спутані дроти зарядних пристроїв та навушників, прикріпити паперову серветку до краю одягу або утримувати відкриту сторінку путівника чи книги під час читання на вітрі. Ви навіть можете за допомогою яскравої прищіпки помітити свою сумку чи дорожню річ на багажній стрічці в аеропорту, щоб легко впізнати її серед сотень інших.

Компактний набір із кількох пластикових прищіпок різного розміру важить лише кілька грамів, але здатний виручити у найнесподіваніших ситуаціях, про які початківці зазвичай замислюються лише тоді, коли опиняються далеко від дому.

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