Почему опытные путешественники всегда кладут прищепки в чемодан: вот что они знают

Зачем путешественники кладут прищепки в чемодан

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Обычные бельевые прищепки кажутся совершенно излишней вещью в дорожном чемодане на фоне одежды, гаджетов и косметики. Вместе с тем они почти ничего не весят, не занимают лишнего пространства, но во время поездки способны легко заменить несколько полезных устройств и решить немало мелких бытовых проблем. Именно поэтому опытные путешественники всегда берут с собой в дорогу не менее 4-6 штук.

Зачем брать с собой прищепки

Надежное закрывание упаковки продуктов

В дороге, на отдыхе или во время длительных переездов часто приходится перекусывать на ходу печеньем, орехами, сухими хлопьями или чипсами, которые редко съедаются за один раз. С помощью обычной прищепки можно плотно и герметично зажать край открытого пакета, чтобы продукты не промокли от влажности воздуха, не потеряли вкусовые качества и не рассыпались по сумке или рюкзаку. Удобно использовать качественные пластиковые прищепки, поскольку их легко мыть, они не боятся влаги и служат значительно дольше деревянных аналогов.

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Защита от утреннего солнца в отеле

Во многих гостиничных номерах на окнах висят плотные затемняющие штораблекауты, однако между их полотнами почти всегда остается небольшая щель, сквозь которую яркий утренний свет начинает слепить задолго до будильника. Несколько простых прищепок помогут крепко соединить края полотен между собой, обеспечивая тьму и спокойный сон в любое время суток. Эта же проверенная техника пригодится, если окно вашего номера выходит на оживленную улицу с яркими рекламными вывесками или мощными фонарями.

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Сушка мелких вещей

После утреннего купания в бассейне или на морском побережье, а также после вечерней стирки купальники, носки, белье и другие мелочи нужно быстро высушить. Их удобно закрепить на дорожной веревке, спинке стула на балконе или краю зонта от солнца с помощью прищепок, которые надежно удержат белье даже во время сильных порывов ветра. При этом опытные путешественники всегда помнят правила безопасности, категорически запрещено сушить вещи на горячих лампах, нагревателях или батареях из-за риска возникновения пожара.

Надежное закрепление полотенец и скатертей на ветру

Во время отдыха на пляже пляжное полотенце часто скользит по шезлонгу или улетает от малейшего порыва морского ветра. Если зафиксировать его края прищепками к каркасу лежака, проблема будет решена раз и навсегда.

Кроме того, эти предметы прекрасно выручают во время пикников на природе, надежно прикрепляя бумажную или тканевую скатерть к поверхности стола, чтобы ее не сдувало ветром вместе с посудой. Для таких целей лучше брать большие и крепкие модели с тугой пружиной, поскольку миниатюрные декоративные варианты могут не справиться с нагрузкой.

Защита зубной щетки от загрязнений

Если вы случайно забыли дома специальный дорожный защитный кейс для зубной щетки, обычная чистая прищепка легко превратится в миниатюрную и удобную подставку. Достаточно зажать ручку щетки так, чтобы щетина оказалась во взвешенном состоянии и не касалась посторонней поверхности раковины или гостиничной полки в ванной комнате. Это простое временное решение гораздо более гигиенично, чем оставлять средство гигиены лежать на неизвестной поверхности.

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Органайзер для мелочей

В пути прищепка успешно выполняет роль функционального зажима и держателя. Она поможет аккуратно собрать и зафиксировать сопутствующие провода зарядных устройств и наушников, прикрепить бумажную салфетку к краю одежды или удерживать открытую страницу путеводителя или книги при чтении на ветру. Вы даже можете с помощью яркой прищепки заметить свою сумку или дорожную вещь на багажной ленте в аэропорту, чтобы легко узнать ее среди сотен других.

Компактный набор из нескольких пластиковых прищепок разного размера весит всего несколько граммов, но способен выручить в самых неожиданных ситуациях, о которых начинающие обычно задумываются только тогда, когда оказываются вдали от дома.

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