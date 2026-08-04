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Никогда не выбрасывайте зажимы от пакетов с хлебом: 5 способов применения в быту
Эти практические методы использования помогут навести порядок дома, сэкономить деньги и упростить повседневную жизнь.
Большинство людей после открытия пакета с хлебом сразу выбрасывают маленький пластиковый зажим. На самом деле, эта незаметная вещь может стать очень полезной в быту. Благодаря прочности, компактности и удобной форме, ее легко использовать повторно десятки раз. Поклонники экологического образа жизни советуют не спешить избавляться от таких мелочей. Повторное использование пластиковых зажимов помогает не только снизить количество мусора, но и заменить некоторые дорогие органайзеры или специальные аксессуары. Вот несколько самых интересных способов использования.
Отметьте кабели и зарядные устройства
Одно из самых популярных применений — маркировка проводов. В современном доме часто скапливается много кабелей: от телефона, ноутбука, телевизора, роутера, принтера или зарядных устройств. Из-за одинакового вида легко перепутать, какой провод к чему принадлежит.
На зажиме можно написать название устройства обычным перманентным маркером и закрепить его на кабеле. Это значительно облегчит поиск нужного кабеля.
Закрывайте открытые пакеты
Хотя зажим и создан именно для пакета с хлебом, им можно пользоваться многократно. Он отлично подойдет для:
круп;
макарон;
сахара;
кофе;
специй;
сухофруктов;
корма для домашних животных.
Главное — плотно свернуть край пакета перед тем, как закрепить его зажимом. Это поможет дольше сохранить свежесть продуктов.
Поможет навести порядок в саду и огороде
Многие огородники используют пластиковые зажимы как небольшие бирки. На них можно написать название сорта:
помидоров;
перца;
огурцов;
цветов;
зелени.
После этого зажим легко прикрепить к веревке, проволоке или тонкой ветке. Надписи не стираются в течение длительного времени, а сами зажимы не боятся влаги.
Организуйте ключи
Если у вас много ключей от разных дверей, кладовых или хозяйственных помещений, зажимы помогут быстро их различать. На каждом можно написать:
квартира;
гараж;
дача;
подвал;
почтовый ящик.
Благодаря этому больше не придется каждый раз проверять все ключи поочередно.
Используйте в качестве закладки для книг
Пластиковый зажим хорошо держится на страницах и не повреждает бумагу. В отличие от обычных бумажных закладок, он не выпадает даже при транспортировке книги или блокнота.
Также им можно отмечать важные страницы в дневнике, кулинарной книге или рабочей записной книжке.
Дополнительные полезные идеи
На самом деле возможностей использования гораздо больше. Некоторые используют такие зажимы для сортировки мелких деталей в мастерской, другие — для маркировки контейнеров в морозильной камере, чтобы знать дату замораживания продуктов.
Также ими можно закреплять легкие пакеты, небольшие рулоны нитей или использовать во время рукоделия для временной фиксации ткани.