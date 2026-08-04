Никогда не выбрасывайте зажимы от пакетов с хлебом: 5 способов применения в быту

Как использовать зажимы: советы для дома / © Фото из открытых источников

Реклама

Большинство людей после открытия пакета с хлебом сразу выбрасывают маленький пластиковый зажим. На самом деле, эта незаметная вещь может стать очень полезной в быту. Благодаря прочности, компактности и удобной форме, ее легко использовать повторно десятки раз. Поклонники экологического образа жизни советуют не спешить избавляться от таких мелочей. Повторное использование пластиковых зажимов помогает не только снизить количество мусора, но и заменить некоторые дорогие органайзеры или специальные аксессуары. Вот несколько самых интересных способов использования.

Отметьте кабели и зарядные устройства

Одно из самых популярных применений — маркировка проводов. В современном доме часто скапливается много кабелей: от телефона, ноутбука, телевизора, роутера, принтера или зарядных устройств. Из-за одинакового вида легко перепутать, какой провод к чему принадлежит.

Реклама

На зажиме можно написать название устройства обычным перманентным маркером и закрепить его на кабеле. Это значительно облегчит поиск нужного кабеля.

Реклама

Закрывайте открытые пакеты

Хотя зажим и создан именно для пакета с хлебом, им можно пользоваться многократно. Он отлично подойдет для:

круп;

макарон;

сахара;

кофе;

специй;

сухофруктов;

корма для домашних животных.

Главное — плотно свернуть край пакета перед тем, как закрепить его зажимом. Это поможет дольше сохранить свежесть продуктов.

Поможет навести порядок в саду и огороде

Многие огородники используют пластиковые зажимы как небольшие бирки. На них можно написать название сорта:

помидоров;

перца;

огурцов;

цветов;

зелени.

После этого зажим легко прикрепить к веревке, проволоке или тонкой ветке. Надписи не стираются в течение длительного времени, а сами зажимы не боятся влаги.

Реклама

Организуйте ключи

Если у вас много ключей от разных дверей, кладовых или хозяйственных помещений, зажимы помогут быстро их различать. На каждом можно написать:

квартира;

гараж;

дача;

подвал;

почтовый ящик.

Благодаря этому больше не придется каждый раз проверять все ключи поочередно.

Используйте в качестве закладки для книг

Пластиковый зажим хорошо держится на страницах и не повреждает бумагу. В отличие от обычных бумажных закладок, он не выпадает даже при транспортировке книги или блокнота.

Также им можно отмечать важные страницы в дневнике, кулинарной книге или рабочей записной книжке.

Реклама

Дополнительные полезные идеи

На самом деле возможностей использования гораздо больше. Некоторые используют такие зажимы для сортировки мелких деталей в мастерской, другие — для маркировки контейнеров в морозильной камере, чтобы знать дату замораживания продуктов.

Также ими можно закреплять легкие пакеты, небольшие рулоны нитей или использовать во время рукоделия для временной фиксации ткани.

Новости партнеров