Мороз и аномалия которой не было 15 лет: пока весь мир страдает от жары, Новая Зеландия заснула снегом (видео)

Снег в Новой Зеландии / Фото: facebook.com/people/New-Zealand-Stunning-Views

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В столице Новой Зеландии снег выпал до уровня моря, а в других городах жители использовали заснеженные улицы для катания на лыжах и сноубордах. Снег на уровне моря последний раз фиксировали 15 лет назад,

Об этом сообщило The Guardian .

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Антарктический холодный фронт пришел в Новую Зеландию 4 августа. Он принес в разные регионы морозы, снег, град и сильный холодный ветер. Утром 5 августа на Южном острове в трех местах температура опустилась до -9 градусов.

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В Данидине, втором по величине городе острова, из-за снега студентов во вторник отправили домой. Жители города вышли на улицы прокатиться на сноубордах, а один лыжник спустился по знаменитой улице из Книги рекордов Гиннеса Болдвин-стрит.

Снег также укрыл улицы Данидина и пляж Нью-Брайтон в Крайстчерче. Из-за сильного ветра и дождя самолет не смог сразу приземлиться в международном аэропорту Крайстчерча.

Необычные кадры с побелевшими городами появились сразу в сети, ведь такой аномальной погоды на острове не было полтора десятилетия. Полиция сообщила о нескольких случаях, когда автомобили съезжали с обмерзших дорог, и призвала людей не отправляться в поездки без необходимости.

Пока Новая Зеландия мерзла, Украина и Европа страдали от жары. Снег в Веллингтоне выпал на фоне совсем другой погоды в Северном полушарии. В Украине 4–6 августа усиливалась волна африканского тепла: синоптики предупреждали о +34… +40 °C по части регионов, дефицит осадков и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Европа также переживала периоды аномально высоких температур. Синоптики прогнозировали до +38 °C в начале августа и говорили о нескольких волнах жары, двигавшихся из Средиземноморья в сторону Великобритании.

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