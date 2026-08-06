А вы до сих пор верите?: топ устаревших мифов, которые давно опровергли

Миф о 8 стаканах в день опровергнут / © pixabay.com

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В повседневной жизни мы руководствуемся большим количеством правил здоровья. Однако мы даже не подозреваем, что многие из них — вымысел.

О ряде мифов, в которые не стоит верить, пишет boredpanda.

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Миф 1. Нужно выпивать 8 стаканов воды в день

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Человек получает большую часть воды вместе с едой. Если вы не испытываете жажды, не нужно мучиться и насильственно вливать жидкость.

Миф 2. Токсины выводятся вместе с потом

Потовые железы не связаны с другими системами в нашем организме, потому и токсины выводить они не могут. Выделение пота — это только способ организма охлаждаться. Пот состоит из воды, соли и электролитов.

Миф 3. Сахар делает детей гиперактивными

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Исследования доказали, что это утверждение ошибочное. Здесь есть эффект самовнушения. Дети почти всегда гиперактивны.

Миф 4. Волосы и ногти растут после смерти

Наверное, каждый слышал об этом забавном мифе. Причина его состоит в том, что после смерти кожа теряет влагу, из-за чего нам кажется, что волосы и ногти продолжают расти.

Миф 5. Если человек будет плавать в течение 30 минут после еды, у него начнется судорога

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Не существует научных доказательств того, что есть связь между судорогой и недавно употребляемой пищей. Сам миф появился из руководства для бойскаутов в 1911 году.

Миф 6. Проглоченная жевательная резинка не переваривается 7 лет

Жевательная резинка состоит из подсластителей, ароматизаторов, смягчителей и неусваивающегося основания. Но это совсем не значит, что она долго не покинет ваш организм.

Миф 7. Нельзя будить лунатиков

Говорят, если разбудить лунатика во время его прогулки, у него может случиться сердечный приступ. Но это еще одна легенда.

Миф 8. Бритье увеличивает скорость роста волос и их густоту

Это только иллюзия. Когда волосы отрастают, их концы сужены. После бритья же они тупятся, из-за чего и кажутся более густыми.

Миф 9. Шампунь и кондиционер могут изменить кончики ваших волос

Стержни волос состоят из мертвых клеток белка. Именно поэтому волосы не могут восстановиться в принципе. Шампуни и кондиционеры могут сделать их немного более гладкими, но это только временное улучшение. Чтобы навсегда устранить проблему, их следует обрезать.

Миф 10. Мужчины думают о сексе каждые 7 секунд

Все мы слышали об этом, но если задуматься, то ложность утверждения не подлежит сомнению. Этот миф основан на исследовании института Кинси, в котором говорится, что 54% ​​мужчин думают о сексе ежедневно.

11. Различные участки языка ответственны за восприятие разных предпочтений

Развеять этот миф достаточно просто: положите соль на разные участки своего языка. Вы всегда будете чувствовать ее.

Миф 12. Люди используют только 10% своего мозга

Функция некоторых частей нашего мозга действительно неизвестна. Однако каждая его область выполняет свою задачу — любой нейробиолог подтвердит это.

Миф 13. Человек может подхватить бородавки от лягушек

На самом деле у лягушек бородавок нет — неровности на их коже являются шейными железами. Бородавки вызываются вирусами. Следовательно, этот миф ни на чем не основан.

Миф 14. Кровь в венах имеет голубой цвет

Цвет крови зависит от ее насыщенности кислородом. Она приобретает алый цвет, когда кислорода в ней много, и темно-красный, когда его нет. Ни о какой голубой окраске речь даже не идет.

Миф 15. Человек может выработать резистентность к антибиотикам

В данном случае ошибочная формулировка. Человек не может выработать резистентность к антибиотикам, но это могут сделать бактерии. Поэтому антибиотики прекращают действовать, если их долго употреблять.

Миф 16. Алкоголь расширяет сосуды

На самом деле нет. Алкоголь расширяет сосуды, поэтому кровь быстрее приливает к коже. Поэтому нам кажется, что мы ощущаем теплоту. На самом же деле организм, напротив, теряет ее гораздо быстрее. Поэтому не рекомендуем вам употреблять алкоголь на морозе.

Миф 17. Алкоголь убивает клетки мозга

Если выпить много алкоголя, может показаться, что вы убиваете свой мозг. На самом деле его деятельность немного замедляется, но не больше. Алкоголь разрушает связующие связи между нейронами, но, в отличие от волос и ногтей, мозг может регенерировать, поэтому ущерб от веселящих напитков можно не принимать во внимание.

Миф 18. Щелчок пальцами может вызвать артрит

Когда вы хрустите суставами пальцев, вы ничуть себе не вредите. Вы слышите щелчок, потому что в этот момент из суставов высвобождается азот.

Миф 19. Витамин С уменьшает вероятность простуды

Витамин С улучшает иммунную систему. Но это совсем не значит, что он защищает вас от простуды или снимает ее симптомы.

Миф 20. Сидя на общественном унитазе, можно подхватить болезнь

Классическая страшилка родителей. В ней нет ни одной доли правды: половые инфекции можно подхватить в результате сексуального контакта, переливания крови или по наследству.

Миф 21. Антибиотики лечат простуду

Это кажется очевидным, но антибиотики излечивают только бактериальные болезни, а не вирусные. А простуда — вирусное заболевание.

Миф 22. Сон в комнате с включенным вентилятором опасен для жизни

Этот миф распространен в Южной Корее. Причина смерти, по мнению корейцев, состоит в недостатке кислорода или переохлаждении.

Миф 23. После ванны появляются морщинки, потому что вода всасывается в кожу

Причина появления морщин в другом. В ответ на увлажнение кожи вегетативная нервная система запускает механизм вазоконстрикции (сужение сосудов). Почему? Однозначного ответа нет, но есть предположение, что это происходит для того, чтобы дать нам лучшее сцепление с поверхностью во влажной среде.

Миф 24. Ген, отвечающий за рыжие волосы, почти исчез

Вовсе нет, просто этот ген является рецессивным. Для того чтобы какой-то ген исчез, каждый человек с этим геном должен умереть и не оставить потомства. А поскольку ген рецессивный, вы можете быть его носителем, даже не имея огненной шевелюры.

Миф 25. Секс перед спортивным матчем ухудшит результативность

Если вы не занимаетесь сексом за несколько минут до начала матча, он никак не отразится на результатах. Секс забирает не так много энергии. А что касается мужчин, то во время секса выделяется тестостерон, потому он может быть даже полезен.

Миф 26. Стресс вызывает гипертонию

Стресс может немного приподнять кровяное давление. Но только на небольшой промежуток времени. Плохой сон, увлечение алкоголем и переедание в этом смысле гораздо опаснее.

Миф 28. Шоколад и жареная пища вызывают появление прыщей

Прыщи появляются по множеству различных причин, среди которых потливость, косметика и высокая влажность.

Миф 29. Чтение при плохом освещении ухудшает зрение

Глаза могут напрягаться и уставать, но получить постоянный негативный эффект от плохого освещения они не могут. Другое дело, если вы смотрите на солнце или лазерный луч. В этом случае вы в опасности.

Миф 30. Кофе способен отрезвить человека

Это довольно опасный миф. Вы трезвеете, когда алкоголь покидает ваш организм. Кофе здесь ни при чем. Однако кофеин может обмануть ваш мозг, заставив его считать, что он уже трезв, и вы уверенно сядете за руль.

Миф 31. Рак — единственное неизлечимое заболевание

Это не так, потому что рак — это более 200 различных заболеваний, которые оказывают похожее влияние на организм человека. Однако каждая из них нуждается в специальном подходе к лечению. Следовательно, единственное лекарство от рака никогда не будет изобретено.

Миф 32. Во время чихания сердце человека на мгновение останавливается

Чихание — реакция мозга на щекотание в носу. Нервы посылают сигнал в мозг, а тот отвечает. Сердце здесь ни при чем.

Миф 33. Чтобы остановить носовое кровотечение, нужно запрокинуть голову назад

Нет. Запрокинув голову назад, вы только перенаправите кровь к горлу, что может вызвать рвотный рефлекс. Лучше зажмите нос, сядьте и наклонитесь вперед.

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