Кейт Бекінсейл у чоботях на величезній платформі та з рожевою кішкою на спині зайнялася йогою

Кейт Бекінсейл / © Associated Press

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53-річна британська акторка, зірка фільмів «Ван Гелсінг» та «Перл-Гарбор» — Кейт Бекінсейл— опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких позувала, балансуючи на одній нозі.

Кейт була одягнена в білий комбінезон і чорні масивні чоботи на величезній платформі. Незважаючи на це, акторка продемонструвала чудову фізичну форму та відчуття рівноваги. «Йога, йога, йога», — написала Бекінсейл під фото.

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Кейт Бекінсейл / © Instagram Кейт Бекінсейл

Кейт Бекінсейл / © Instagram Кейт Бекінсейл

На її спині сиділи її улюбленці — шпіц і пухнаста кішка на ім’я Віллоу, яку акторка пофарбувала в рожевий колір.

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Кейт Бекінсейл / © Instagram Кейт Бекінсейл

Зазначимо, що Кейт раніше опублікувала в мережі коментар щодо фарбування кішки: вона заявила, що використовувала безпечну нетоксичну фарбу для тварин, а зробила це заради того, щоб розважити Віллоу та допомогти їй вийти з депресії після смерті іншого кота Клайва. Віллоу сумувала за покійним другом, і, за словами акторки, яскравий стиль допоміг тварині пожвавішати.

Тоді частина користувачів засудила цей вчинок як зайвий стрес для кота та сприйняття тварини як іграшки, тоді як інші не побачили в цьому серйозної фізичної шкоди, оскільки фарба не є токсичною.

Нагадаємо, що раніше Кейт Бекінсейл з’явилася на публіці у супроводі доньки.

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