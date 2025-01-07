Наче принцеса: гарна Кейт Бекінсейл у пишній сукні з бантом позувала на вечірці

Кейт Бекінсейл відвідала вечірку Джаса Матура і Майкла Брауна, яка відбулася напередодні премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

На івенті вона продемонструвала милий образ, у якому була схожа на принцесу. На Кейт була сукня кольору слонової кістки з пишною спідницею і глибоким вирізом, прикрашеним чорним оксамитовим бантом у зоні декольте і світлим бантом на талії.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Аутфіт Бекінсейл доповнила оперними чорними оксамитовими рукавичками, зверху яких вона одягла каблучку з великим каменем, обрамленим маленькими.

Акторка також зробила милу зачіску, доповнивши її чорним бантом, і ніжний макіяж. У вухах у неї були довгі діамантові сережки.

Нагадаємо, Кейт Бекінсейл відвідала благодійний галавечір короля Чарльза III The King's Trust 2024 в ефектній асиметричній білій сукні з органзи від Bronx and Banco зі скульптурною хвилеподібною структурою від плеча до подолу.

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