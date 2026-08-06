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У смарагдовому костюмі і з патріотичною брошкою: Олена Зеленська на заході
Перша леді України продемонструвала елегантний діловий образ з особливим аксесуаром.
Олена Зеленська зустрілася з представниками Асоціації подружжів українських дипломатів, яка об’єднує понад 150 учасників у різних країнах світу та в Україні.
На події перша леді постала у смарагдовому костюмі, який складався з жакета на затин і широких штанів. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями-човниками.
Волосся Олена уклала м’якими хвилями з боковим проділом, а макіяж зробила у природних відтінках, підкресливши очі. У вухах у Зеленської були лаконічні золоті сережки.
Особливу увагу в образі дружини президента привернула металева брошка у формі мапи України від бренду Gasanova. Вона стала головним символічним акцентом луку.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі оверсайз і з елегантною брошкою відвідала фестиваль здорового харчування.