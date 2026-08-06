ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовому костюмі і з патріотичною брошкою: Олена Зеленська на заході

Перша леді України продемонструвала елегантний діловий образ з особливим аксесуаром.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася з представниками Асоціації подружжів українських дипломатів, яка об’єднує понад 150 учасників у різних країнах світу та в Україні.

На події перша леді постала у смарагдовому костюмі, який складався з жакета на затин і широких штанів. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями-човниками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Волосся Олена уклала м’якими хвилями з боковим проділом, а макіяж зробила у природних відтінках, підкресливши очі. У вухах у Зеленської були лаконічні золоті сережки.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Особливу увагу в образі дружини президента привернула металева брошка у формі мапи України від бренду Gasanova. Вона стала головним символічним акцентом луку.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі оверсайз і з елегантною брошкою відвідала фестиваль здорового харчування.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie