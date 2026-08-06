У смарагдовому костюмі і з патріотичною брошкою: Олена Зеленська на заході

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська зустрілася з представниками Асоціації подружжів українських дипломатів, яка об’єднує понад 150 учасників у різних країнах світу та в Україні.

На події перша леді постала у смарагдовому костюмі, який складався з жакета на затин і широких штанів. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями-човниками.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Волосся Олена уклала м’якими хвилями з боковим проділом, а макіяж зробила у природних відтінках, підкресливши очі. У вухах у Зеленської були лаконічні золоті сережки.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Особливу увагу в образі дружини президента привернула металева брошка у формі мапи України від бренду Gasanova. Вона стала головним символічним акцентом луку.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі оверсайз і з елегантною брошкою відвідала фестиваль здорового харчування.

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