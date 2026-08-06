Напій, який може зупинити серце: лікар розповів про вживання енергетиків у спеку

лікар розповів про вживання енергетиків у літню спеку / © Credits

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Літо — це не лише сезон відпочинку, а й період, коли наш організм працює в особливому режимі. Під час високих температур серце змушене працювати інтенсивніше, щоб підтримувати нормальну терморегуляцію. Разом із потом ми втрачаємо воду, мінерали та солі, а ризик зневоднення значно зростає. Саме тому навіть без додаткових факторів організм уже перебуває під підвищеним навантаженням.

Що відбувається, якщо у спеку випити енергетик

За словами лікаря Юрія Габорця, енергетичні напої містять стимулювальні речовини, насамперед кофеїн, а також часто значну кількість цукру.

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Таке поєднання може створювати додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Після вживання людина може відчути прискорене серцебиття, підвищену пітливість, тривожність, тремтіння, слабкість або підвищення артеріального тиску.

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Хоча після банки енергетика нерідко виникає відчуття припливу сил, воно є тимчасовим. Лікар порівнює цей ефект із кредитом: організм ніби отримує короткочасний ресурс, але згодом доводиться «повертати борг» у вигляді ще більшої втоми, безсоння чи погіршення самопочуття.

Кому уникати вживання енергетиків

Лікар наголошує, що існують категорії людей, для яких подібні напої можуть становити особливу небезпеку. Насамперед це люди з артеріальною гіпертензією, порушеннями серцевого ритму, захворюваннями серця та ті, хто страждає від панічних атак. Також підвищеної обережності потребують люди, які мало спали, активно тренуються, вже мають ознаки зневоднення чи перебувають під тривалим впливом спеки.

Окремо Юрій Габорець підкреслює, що підліткам енергетичні напої взагалі не рекомендуються. Вони не містять справжньої енергії, а лише стимулюють нервову систему, а це може негативно впливати на організм, який ще розвивається.

Безпечна кількість кофеїну

За словами лікаря, умовно безпечною максимальною добовою дозою кофеїну для здорової дорослої людини вважають близько 400 міліграмів. Втім, це не означає, що енергетики можна вживати без обмежень. Адже кофеїн може надходити до організму також із кавою, чаєм, колою, шоколадом та іншими продуктами. Тому загальна кількість стимуляторів протягом дня легко перевищує рекомендовану норму.

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Крім того, одна з найпоширеніших помилок улітку — намагатися втамувати спрагу енергетичним напоєм. Лікар наголошує, що енергетик не забезпечує організм необхідною кількістю рідини та не компенсує втрату води через спеку.

Головне правило у спекотні дні значно простіше: достатньо пити звичайну чи мінеральну воду, перебувати у тіні, робити перерви під час фізичної активності та не забувати про охолодження організму.

Попри популярність енергетичних напоїв, справжня бадьорість не продається в банці. Найкращими джерелами енергії залишаються повноцінний сон, правильний питний режим, збалансоване харчування та регулярний режим дня. Саме ці звички допомагають організму працювати стабільно навіть у спеку, без різких стрибків самопочуття та зайвого навантаження на серце.

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