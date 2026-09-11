ВАКС виніс вирок нардепу Юрченку: чим закінчилася справа про хабар

Олександр Юрченко / © УНІАН

Реклама

Вищий антикорупційний суд засудив чинного нардепа Олександра Юрченка за вимагання хабаря за потрібні закони.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК).

Реклама

ВАКС виніс вирок нардепу Юрченку — що відомо

Суд засудив нардепа до 9 років в’язниці з конфіскацією всього майна. Також йому заборонили обіймати посади в органах влади протягом 3 років. Колегія суддів ВАКС у складі Оксани Олійник, Катерини Сікори та Віри Михайленко визнала Юрченка винуватим у вчиненні злочину.

Реклама

«Юрченка обвинувачують у тому, що він у завуальованій формі попросив передати йому через свого помічника Фіщенка 10 тисяч доларів (плюшки) для себе та 200 тисяч для членів комітету за ухвалення змін у законодавства на користь іноземної компанії», — зауважили в ЦПК.

Справу розглядали з 2021 року. У 2024 році через заміну судді процес розпочали спочатку. Влітку того ж року виник ризик ще одного повторного розгляду, але судді встигли завершити слухання та винести вирок.

Наразі вирок ВАКС не набрав законної сили та може бути оскаржений в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Олександр Юрченко став третім чинним нардепом, який отримав реальний термін від ВАКС.

Рішення ВАКС щодо нардепів — останні новини

Раніше суд засудив депутата Анатолія Гунька до 4 років в’язниці. Політика визнали винним у отриманні 85 тис. дол. за махінації з державними землями. Окрім того, на засудженого чекає повна конфіскація майна.

Реклама

Також раніше ВАКС засудив депутатку Людмилу Марченко до 2 років. Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активами й вилучив у державу майно нардепки Людмили Марченко на понад 8,2 млн грн. Це п’ять квартир, права на ще одну квартиру та автомобіль Toyota Land Cruiser.

Новини партнерів

Новини партнерів