Картопляні палюшки з грибним соусом: рецепт української страви

Картопляні палюшки з грибним соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

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Палюшки — це щось середнє між домашніми галушками, лінивими варениками та картопляними ньокі. Вони готуються з охолодженого пюре, а головний секрет вдалої текстури — не переборщити з борошном. Подавати їх найкраще гарячими та щедро полити вершково-грибним соусом із печериць, про це розповіли на сторінці Рецепти від Вікторії.

Картопляні палюшки з грибним соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Інгредієнти

Для палюшок

охолоджене картопляне пюре — 1 кг

сіль — 1 ч. л

крохмаль — 1 ст. л

яйця — 2 шт.

борошно — 400–500 г

Для грибного соусу

масло або олія — 1 ст. л

цибуля — 1 шт

печериці — 300 г

вершково-грибний соус

вода — 200 мл

Картопляні палюшки з грибним соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготування

Картоплю відваріть до м’якості, добре злийте воду, потовчіть у пюре та повністю охолодіть. Додайте сіль і крохмаль, вбийте яйця та перемішайте. Потім поступово вводьте борошно та замісіть м’яке тісто. Його консистенція має залишатися достатньо ніжною, щоб палюшки легко формувалися. Сформуйте невеликі довгасті палюшки чи шматочки тіста та опускайте їх у підсолену киплячу воду. Коли вони спливуть на поверхню, діставайте шумівкою — це означає, що вони готові. Для соусу на розігрітій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте печериці та готуйте разом до рум’яної скоринки. Влийте вершково-грибний соус і воду, перемішайте та прогрійте ще кілька хвилин. Готові палюшки викладіть на тарілку, щедро полийте гарячим грибним соусом і можна подавати.

Поради

Борошно краще додавати поступово, адже його кількість залежить від вологості картопляного пюре. Якщо тісто залишається липким, можна підсипати ще трохи.

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А готовий грибний соус легко замінити домашнім, наприклад, приготувати вершковий чи сметанний із грибами та цибулею.

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Це саме та домашня страва, яка не потребує складних інгредієнтів, але виходить напрочуд затишною та смачною. Ніжні палюшки, насичений грибний аромат і вершкова текстура соусу — ідеальне поєднання для прохолодної погоди.

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