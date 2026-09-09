"Карфаген" перекроїв Офіс генпрокурора: хто вже втратив посади та хто може замінити Кравченка

Офіс генерального прокурора / © Фото із соціальних мереж

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Масштабна спецоперація Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої прокуратури (САП) «Карфаген» щодо викриття схеми «кришування» шахрайських колцентрів посадовцями Офісу генерального прокурора (ОГП) спровокувала гучний кадровий переворот у правоохоронній системі.

На тлі гучного скандалу, генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку, а низку високопосадовців відсторонили та звільнили.

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ТСН.ua з’ясовував, як резонансне розслідування вплинуло на кадровий склад відомства: хто вже втратив посади, кого ще можуть звільнити та хто є головними кандидатами на крісло нового очільника Офісу генпрокурора.

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Хто вже втратив посаду в Офісі генпрокурора

Одного із фігурантів справи — Сергія Кропиву, який працював на посаді керівника кібердепартаменту ОГП відсторонили від посади, а згодом звільнили. Про це 6 вересня повідомляв колишній генпрокурор Руслан Кравченко.

Водночас 7 вересня, Кравченко пішов у відставку, оскільки його ім’я опосередковано чи прямо могло фігурувати у цій справі. Водночас він назвав своє рішення про звільнення «політичним».

На тлі розслідування справи «Карфаген» та після оприлюднення плівок НАБУ та САП троє прокурорів втратили свої посади. Як повідомляють джерела «РБК-Україна», це перша заступниця генерального прокурора України Марія Вдовиченко, Вікторія Дидич (працювала в одному з відділів Черкаської обласної прокуратури) та Максим Штомпель (від квітня цього року був заступником керівника обласної прокуратури), які обіймали посади у Черкаській обласній прокуратурі.

Вдовиченко сама написала заяву на звільнення. За даними видання «Главком», 8 вересня був останній день її роботи на посаді заступниці генпрокурора.

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Перша заступниця генпрокурора України Марія Вдовиченко

Своєю чергою Дидич та Штомпеля було звільнено відповідно до наказу Офісу генерального прокурора.

Вікторія Дидич. ФОТО: Черкаська-обласна-прокуратура/Facebook

Максим Штомпель. ФОТО: Maksum Shtompel/Facebook

Варто зауважити, що раніше медіа повідомляли, що Вдовиченко ймовірно, фігурує на оприлюднених записах НАБУ та САП, а Вікторія Дидич є сестрою Сергія Кропиви.

У справі також фігурує чоловік Дидич — Олександр, якому Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід.

Кого можуть звільнити на тлі розслідування справи «Карфаген»

Після оприлюднення плівок НАБУ в Офісі генпрокурора призначили службові розслідування та перевірки на поліграфі. Як повідомляв колишній генпрокурор Руслан Кравченко у понеділок, 7 вересня, сім прокурорів із різних департаментів Офісу генерального прокурора можуть звільнити, пише «Українська правда».

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«Стосовно держслужбовців там простіша процедура звільнення. Щодо прокурорів, то їх можна усувати з посади лише за рішенням КДКП, тому зараз готують подання на КДКП. Мова йде про сімох прокурорів», — зазначав Кравченко.

Також фахівці перевірятимуть, чи не причетні співробітники прокуратури до правопорушень. За підсумками таких інспекцій визначатимуть, чи залишаться вони працювати в Офісі генерального прокурора.

У середу, 9 вересня, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області, повідомляє «Суспільне».

За інформацією видання «20 хвилин», очільниця обласної податкової Ольга Ліщинська може фігурувати у справі «Карфаген» щодо «кришування» колцентрів працівниками Генпрокуратури, проте журналісти зазначають, що ця інформація поки не підтверджена.

Хто може очолити Офіс генпрокурора після Кравченка

Серед можливих кандидатів, який тимчасово керуватиме Офісом генерального прокурора може бути Олексій Хоменко, повідомляє «Главком».

Згідно із чинним законодавством, обов’язки генпрокурора виконує його перший заступник або один із заступників. Однак, як зазначалося вище, Марія Вдовиченко уже не працює в ОГП. Джерела видання зазначають, що Руслан Кравченко перед звільненням може покласти ці функції саме на Хоменка, який вже мав подібний досвід у 2024–2025 роках після відставки Андрія Костіна.

Олексій Хоменко / © Офіс Генерального прокурора

У Telegram-каналах шириться інформація, що ймовірним кандидатом на посаду керівника ОПГ може бути колишній керівник СБУ — Василь Малюк. Як зазначається, наразі це питання лише обговорюється.

Своєю чергою нардепка Мар’яна Безугла зазначає, що Хоменко тісно пов’язаний із заступником керівника Офісу Президента України, який курує правоохоронний та силовий блок.

Нардепка Мар’яна Безугла / © Facebook Мар'яни Безуглої

«Всім, хто лобіює Олексія Хоменка, першого заступника генерального прокурора: але ж це людина, тісно пов’язана з Татаровим та є одним з кандидатів, кого той лобіював на посаду генпрокурора! Ви за те, щоб Татаров повернув ручний контроль за Генпрокуратурою? Ну як знаєте», — написала Безугла у соцмережах.

Коли можуть призначити нового керівника ОГП

Призначення постійного керівника може затягнутися. Як розповів народний депутат Володимир Ватрас у коментарі «Главкому», що хоч практика виконання обов’язків є поширеною, пошук фахової та гідної кандидатури на цю посаду вимагає часу через високі вимоги та широкий обсяг повноважень.

«На сьогодні немає призначеного голови Служби безпеки, а є тимчасовий виконувач обов’язків (йдеться про Олександра Поклада — Ред.). Нещодавно короткий проміжок часу були т.в.о міністра закордонних справ (19 серпня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги очільником МЗС — «Главком») і т.в.о міністра оборони (19 серпня парламент призначив Євгенія Хмару міністром оборони — «Главком»). Законодавство передбачає такі випадки. Як на мене, це не зовсім правильна практика щодо призначень з приставкою «т.в.о.». Але ж зрозумієте: професіонала, гідну людину потрібно підшукати. Генеральний прокурор — це посада, яка має бути прикладом ефективної роботи правника, юриста. І там дуже велика кількість конституційних повноважень у нього, в тому числі притягнення до кримінальної відповідальності топових посадових осіб», — наголосив Ватрас.

Перший заступник голови правоохоронного комітету ВР в інтерв’ю «Radio NV» прокоментував звільнення генпрокурора та боротьбу з шахрайськими колцентрами. Нардеп наголосив, що закон дає всі важелі для зупинки злочинності, але реагування було вибірковим.

«Якщо ми з вами правильно розуміємо те, що ми чуємо на плівках «Карфагену», там же про що йдеться? Одні колцентри, які не свої, закривали, заводили кримінальні справи, арештовували, а інші, які, так би мовити, свої, прекрасно працювали», — зазначив він, додавши, що у силовиків є всі ресурси для припинення цієї діяльності.

Осадчук висловив сподівання, що розголос змінить ситуацію, адже йдеться про «організовану злочинність, яка в управлінні злочинною діяльністю мала представників правоохоронних органів найвищого рівня».

Нагадаємо, 7 вересня Вищий антикорупційний суд взяв під варту 24-річну Єлизавету Івахненко, підозрювану у справі «Карфаген», із можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн.

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