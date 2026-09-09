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У куртці батька 2008 року: 15-річний син Ноеля Галлахера повторив культовий образ
Возз’єднання Oasis стало не єдиною подією, яка привернула увагу публіки, адже також в центрі уваги опинилася й родина музикантів.
Легендарні брати Галлахери знову воз’єдналися, але цього разу не на сцені, а на червоній доріжці. Ліам і Ноель — учасники і засновники легендарного британського гурту Oasis — позували фотографам на прем’єрі фільму Oasis: Don’t Look Back In Anger.
Це документальна картина, що розповідає про возз’єднання гурту 2025 року. Окрім репетицій, закулісся та сценічних кадрів, фільм містить перше спільне інтерв’ю Ліама та Ноеля Галлахерів після понад 15 років відчуження.
Підтримати братів прийшли усі їхні діти, який на двох у них аж шестеро.
Однак найбільшу увагу привернув 15-річний Сонні Галлахер — молодший син Ноеля. Хлопець одягнув на презентацію куртку свого знаменитого батька, яку той носив 2008 року — тобто ще до народження хлопця.
Саме у цій куртці у жовтні 2008 року Ноель позував для фото з братом на стадіоні «Вемблі» з метою просування їхнього альбому Dig out Your Soul. Також тоді вони оголосили про свій масштабний стадіонний тур 2009 року.
Тоді Ноель заявив, що майбутні концерти стануть «концертами наступного року, якщо не десятиліття». Зрештою Oasis відіграли три концерти на «Вемблі», кожен із яких зібрав понад 60 тисяч глядачів.