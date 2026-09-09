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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
102
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2 хв

Неокласичні костюми і джинсові комплекти: дружина Михайла Федорова представила стильну колекцію на Тижні моди

В основі нової лінійки — переосмислення жіночності, маскулінності та привабливості через свободу мислення й сміливість залишатися собою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Неокласичні костюми і джинсові комплекти: дружина Михайла Федорова представила стильну колекцію на Тижні моди

У сучасному світі можна відтворити майже все — зовнішність, тренди, статус і навіть образ успішної людини. Однак залишаються речі, які неможливо скопіювати: характер, спосіб мислення і внутрішнє відчуття себе. Саме ця ідея лягла в основу колекції THE NEW INSTINCT, яку бренд COVER представив у межах Ukrainian Fashion Week.

Її ключова теза — Intelligence is the New Sex, або «Інтелект — це нова сексуальність». Колекція стала першою настільки відкритою розмовою марки про привабливість і те, як змінюється її сприйняття.

За словами дизайнерки Анастасії Федорової, інтелект не замінює сексуальність, а стає її новою формою. Справжня привабливість, на її думку, починається не із зовнішності, а зі свободи мислити, проявляти себе та не підлаштовуватися під нав’язані образи.

У колекції сексуальність не приховується за мінімалізмом, а органічно доповнює його. Лінійка поєднала три основні напрями: тейлоринг, денім і екошкіру.

Колекція будується на контрасті фактур і форм. Структурні тканини, щільний денім та вовна сусідять із м’яким шовком, архітектурними вирізами, високими розрізами й напівпрозорими деталями. До чоловічої та жіночої ліній увійшли неокласичні костюми, джинсові комплекти, бомбери, сорочки, короткі шорти й сукні.

Також бренд вперше використав преміальну екошкіру. Федорова свідомо відмовилася від натурального матеріалу, адже для неї етичність має таке саме значення, як якість і візуальна виразність речей.

Основу палітри становлять чорний, графітовий, білий і глибокі коричневі відтінки. Стриману гаму доповнили яскравими акцентами блакитного та фуксії.

Джерелами натхнення для дизайнерки стали світлини Гельмута Ньютона, тексти Сьюзен Зонтаґ і образи Шарлотти Ремплінг. Їх поєднують сила, контроль, інтелектуальна провокація та стримана чуттєвість — риси, які й сформували візуальну мову нової колекції.

Анастасія Федорова

Анастасія Федорова

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