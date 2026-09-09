В костюмі, з вуаллю і сумкою Lady Dior: княгиня Шарлін на прощанні з норвезьким королем

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Дружина князя Альбера II з'явилася на церемонії в скромному штанному костюмі, а не в сукні, як багато європейських королівських осіб. Також Шарлін доповнила образ лаконічною вуаллю та чорною мініатюрною сумкою Lady Dior та акуратними перлинними сережками-цвяшками.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Associated Press

Королева Іспанії Летиція, як, втім, і багато інших королівських особ, теж обрала одну з найбільш історично значущих прикрас іспанської корони - перлинні сережки у формі крапель з діамантами і кольє в одну нитку, що колись належали іспанській королеві Вікторії Євгенії Баттенберг.

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Княгиня Шарлін / © Associated Press

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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