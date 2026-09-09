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Засуджений син королеви Метте-Маріт, незважаючи на арешт, відвідав похорон короля Гаральда V
29-річний Маріус Хойбі, засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення за зґвалтування та ще кілька правопорушень, відвідав державний похорон короля Гаральда V.
Поки норвезька королівська родина сумує за королем Гаральдом, який помер у віці 89 років, увага також звернена на Маріуса Хойбі, сина королеви Метте-Маріт.
У червні 2026 року Маріуса було засуджено до чотирьох років ув'язнення після того, як його визнали винним у зґвалтуванні та інших злочинах. З липня він перебуває під домашнім арештом у королівському маєтку Скаугум, доки його адвокати оскаржують вирок.
Але, незважаючи на домашній арешт, 29-річному Маріусу дозволили бути присутнім на похороні короля Гаральда V, і в середу його сфотографували в соборі Осло, де також зібралися всі європейські і не лише королівські особи.
Враховуючи винесений йому цього літа обвинувальний вирок, поява пасинка короля Гокона VIII на похороні стала для деяких несподіванкою.
Король Гаральд був дуже щедрою і сердечною людиною, яка вірила в турботу про всіх, включаючи тих, хто опинився на “узбіччі суспільства”, цілком імовірно, що саме з цієї причини Маріусу дозволили відвідати державний похорон його не рідного діда. І, звичайно, чоловік опинився в центрі уваги преси, яка була там.