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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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28
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Засуджений син королеви Метте-Маріт, незважаючи на арешт, відвідав похорон короля Гаральда V

29-річний Маріус Хойбі, засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення за зґвалтування та ще кілька правопорушень, відвідав державний похорон короля Гаральда V.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Маріус Хойбі

Маріус Хойбі / © Getty Images

Поки норвезька королівська родина сумує за королем Гаральдом, який помер у віці 89 років, увага також звернена на Маріуса Хойбі, сина королеви Метте-Маріт.

У червні 2026 року Маріуса було засуджено до чотирьох років ув'язнення після того, як його визнали винним у зґвалтуванні та інших злочинах. З липня він перебуває під домашнім арештом у королівському маєтку Скаугум, доки його адвокати оскаржують вирок.

Маріус Хойбі / © Associated Press

Маріус Хойбі / © Associated Press

Але, незважаючи на домашній арешт, 29-річному Маріусу дозволили бути присутнім на похороні короля Гаральда V, і в середу його сфотографували в соборі Осло, де також зібралися всі європейські і не лише королівські особи.

Маріус Хойбі / © Associated Press

Маріус Хойбі / © Associated Press

Враховуючи винесений йому цього літа обвинувальний вирок, поява пасинка короля Гокона VIII на похороні стала для деяких несподіванкою.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Маріус Хойбі / © Getty Images

Король Гаральд був дуже щедрою і сердечною людиною, яка вірила в турботу про всіх, включаючи тих, хто опинився на “узбіччі суспільства”, цілком імовірно, що саме з цієї причини Маріусу дозволили відвідати державний похорон його не рідного діда. І, звичайно, чоловік опинився в центрі уваги преси, яка була там.

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