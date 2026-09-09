- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
Осужденный сын королевы Метте-Марит, несмотря на арест, посетил похорон короля Харальда V
29-летний Мариус Хойби, приговоренный к четырем годам тюремного заключения за изнасилование и еще несколько правонарушений, посетил государственные похороны короля Харальда V.
Пока норвежская королевская семья скорбит по королю Харальду, скончавшемуся в возрасте 89 лет, внимание также обращено на Мариуса Хойби, сына королевы Метте-Марит.
В июне 2026 года Мариус был приговорен к четырем годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в изнасиловании и других преступлениях. С июля он находится под домашним арестом в королевском поместье Скаугум, пока его адвокаты обжалуют приговор.
Но, несмотря на домашний арест, 29-летнему Мариусу разрешили присутствовать на похоронах короля Харальда V, и в среду его сфотографировали в соборе Осло, где также собрались все европейские и не только королевские особы.
Учитывая вынесенный ему этим летом обвинительный приговор, появление пасынка короля Хокона VIII на похоронах стало для некоторых неожиданностью.
Король Харальд был очень щедрым и сердечным человеком, который верил в заботу обо всех, включая тех, кто оказался на обочине общества», вполне вероятно, что именно по этой причине Мариусу позволили посетить государственный похорон его не родного деда. И, конечно, мужчина оказался в центре внимание прессы, присутствовавшей там.