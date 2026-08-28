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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Норвежский дворец опубликовал первое официальное фото короля Хокона VIII

Сегодня в ходе встречи с министрами король Хокон VIII официально признал кончину своего отца.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Хокон VIII

Король Хокон VIII / © Getty Images

«Я считаю своим долгом сообщить Государственному совету, что мой дорогой отец, Его Величество король Харальд V, скончался сегодня, 28 августа 2026 года, в 6:35 утра, и что в соответствии с положениями Конституции я вступил в должность короля Норвегии», — заявил он совету.

«Я возьму имя Хокон VIII и продолжу следовать девизу, который выбрали мой отец, дед и прадед: «Все ради Норвегии»».

/ © Getty Images

© Getty Images

В то же время король Хокон поблагодарил правительство и норвежский народ за поддержку и сострадание, проявленные к королевской семье в это непростое время.

Позже в Instagram королевской семьи Норвегии поделились первым портретным снимком новоиспеченного монарха.

Также известно, что супруга короля Хокона получила титул королева-консорт Метте-Марит, а мать Хокона и вдова Харальда – Соня – останется королевой, сохранив титул, который она носила до сих пор.

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