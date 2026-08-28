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Норвежский дворец опубликовал первое официальное фото короля Хокона VIII
Сегодня в ходе встречи с министрами король Хокон VIII официально признал кончину своего отца.
«Я считаю своим долгом сообщить Государственному совету, что мой дорогой отец, Его Величество король Харальд V, скончался сегодня, 28 августа 2026 года, в 6:35 утра, и что в соответствии с положениями Конституции я вступил в должность короля Норвегии», — заявил он совету.
«Я возьму имя Хокон VIII и продолжу следовать девизу, который выбрали мой отец, дед и прадед: «Все ради Норвегии»».
В то же время король Хокон поблагодарил правительство и норвежский народ за поддержку и сострадание, проявленные к королевской семье в это непростое время.
Позже в Instagram королевской семьи Норвегии поделились первым портретным снимком новоиспеченного монарха.
Также известно, что супруга короля Хокона получила титул королева-консорт Метте-Марит, а мать Хокона и вдова Харальда – Соня – останется королевой, сохранив титул, который она носила до сих пор.