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Сборная Украины по сокке победно стартовала на чемпионате мира-2026
В своем первом матче на турнире "сине-желтые" обыграли команду Ливана.
Сборная Украины по сокке стартовала на чемпионате мира-2026, который проходит в немецком Эссене, победой над командой Ливана со счетом 2:0.
Оба гола в составе "сине-желтых" забил Константин Метленко.
В параллельном матче группы, где выступает Украина, сборная Грузии победила Пакистан со счетом 5:3.
Далее украинская сборная сыграет с Пакистаном (30 августа в 16:00) и Грузией (1 сентября в 22:00).
Отметим, что сборная Украины по сокке является вице-чемпионом мира 2023 года.
Напомним, что Socca — разновидность футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.