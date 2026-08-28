После девяти лет совместной жизни: какими были помолвка короля Норвегии Харальда и его возлюбленной Сони

Харальд и Соня в день помолвки, 1968 год / © Getty Images

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Харальд и Соня познакомились в 1959 году на вечеринке. Они были в отношениях девять лет, и кронпринц хотел жениться на Соне, которая не происходила из королевской или аристократической семьи, но не получил одобрения родителей. Такой брак был нетипичным для тогдашней монархии и стал отступлением от традиционной практики.

Решение о браке наследника престола требовало официального согласия короля. И Харальд ясно дал понять своему отцу, королю Олафу V, что останется неженатым до конца жизни, если не сможет жениться на любимой. Это фактически положило бы конец правлению его семьи, а, вероятно, и монархии в Норвегии, поскольку Харальд был единственным наследником престола.

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Харальд и Соня в день помолвки, 1968 год / © Getty Images

Прежде чем дать свое согласие на брак, король Олаф V провёл консультации с премьер-министром, членами правительства, председателем Стортинга и лидерами парламентских политических партий. Таким образом, 19 марта председатель Стортинга Бернт Ингвальдсен огласил в парламенте сообщение от короля Олафа V:

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«Господин президент, уважаемые члены Стортинга, с радостью сообщаю вам, что сегодня, после консультаций с премьер-министром, членами правительства, с вами, господин президент, и лидерами парламентских политических партий, я дал свое согласие на то, чтобы мой дорогой сын, кронпринц Харальд, взял в жёны мисс Соню Харальдсен, дочь покойного господина Карла Августа Харальдсена и госпожи Дагни Харальдсен, урождённой Ульриксен».

Харальд и Соня в день помолвки, 1968 год / © Getty Images

После официального объявления на общественных зданиях по всей стране были подняты флаги в честь помолвки.

Харальд и Соня в день помолвки, 1968 год / © Getty Images

Свадьба кронпринца Гаральда и Сони Гаральдсен состоялась 29 августа 1968 года в Ослоском кафедральном соборе. Супруги прожили в браке 58 лет и воспитали двоих детей.

Харальд и Соня в день свадьбы, 1968 год / © Getty Images

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