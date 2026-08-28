Атаки на Wildberries и Ozon: аналитик раскрыл неожиданный эффект действий Украины

ВРФ горят склады Ozon / © Associated Press

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В последние недели украинские беспилотники наносят регулярные удары по большим складам и логистическим центрам на территории России, уничтожая товары на миллионы долларов. Главными целями становятся объекты маркетплейсов Wildberries (российского аналога Amazon) и Ozon. Украинская сторона объясняет это тем, что эти компании напрямую вовлечены в материально-техническое обеспечение российских военных на фронте.

Доцент стратегических исследований Университета Дикина (Австралия) Мэттью Сассекс в подкасте The Conversation Weekly отмечает, что в действительности эта стратегия оказывает значительно более глубокий эффект.

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Косвенное давление на обычных россиян

Когда обычный онлайн-заказ отменяется из-за уничтожения товара на горящем складе, война перестает быть для россиян только картинкой из телевизора.

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«Это начинает оказывать косвенное политическое давление на таких людей, как Владимир Путин, поскольку это сказывается на обычном российском потребителе», — замечает Мэттью Сассекс.

По словам эксперта, Путин до сих пор не подавал никаких признаков того, что хочет окончить войну в Украине. Впрочем, давление, которое будет побуждать его искать такой путь, будет усиливаться в дальнейшем.

«Он действительно поставил на карту свое наследство из-за этого вторжения в Украину. И ему было бы очень сложно отказаться от этого — учитывая продолжительность его политической жизни и место в российской истории», — добавляет Сассекс.

Напомним, что ни Кремль, ни российские «военкоры» не верят в возможность РФ в ближайшее время полностью перехватывать украинские средства поражения.

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К слову, атака беспилотников на склады Ozon повлекла за собой обвал акций компании и российского рынка.

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