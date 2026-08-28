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Категория
Общество
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Коронация короля Харальда V: королевская семья Норвегия показала исторические кадры

Норвежская королевская семья опубликовала в память про короля Харальда V видео с его коронации.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Харальд V

Король Харальд V / © Associated Press

Харальд V был королем Норвегии с 17 января 1991 года по 28 августа 2026 года. Вступил на престол после кончины отца, короля Улафа V.

Он был первым королем Норвегии с именем Харальд с начала XII века, со времен Харальда IV.

Король Харальд V / © Associated Press

Король Харальд V / © Associated Press

После смерти отца 17 января 1991 года Харальд автоматически вступил на норвежский престол. Он стал первым норвежским монархом, который родился на территории этой страны.

Правление короля Харальда ознаменовалось модернизацией и реформой норвежской королевской семьи. Король тесно сотрудничал с королевой Соней и наследным принцем Хоконом в обеспечении большей открытости королевской семьи для норвежской общественности и норвежских средств массовой информации.

Под руководством короля Харальда и королевы Сони были реализованы проекты реконструкции в Королевском дворце и Оскаршалле, которые были открыты для публики и туристов.

Соня и Харальд / © Getty Images

Соня и Харальд / © Getty Images

Новым королем Норвегии стал его сын — король Хокон VIII.

король Хокон VIII / © Getty Images

король Хокон VIII / © Getty Images

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