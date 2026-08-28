Коронация короля Харальда V: королевская семья Норвегия показала исторические кадры

Король Харальд V / © Associated Press

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Харальд V был королем Норвегии с 17 января 1991 года по 28 августа 2026 года. Вступил на престол после кончины отца, короля Улафа V.

Он был первым королем Норвегии с именем Харальд с начала XII века, со времен Харальда IV.

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Король Харальд V / © Associated Press

После смерти отца 17 января 1991 года Харальд автоматически вступил на норвежский престол. Он стал первым норвежским монархом, который родился на территории этой страны.

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Правление короля Харальда ознаменовалось модернизацией и реформой норвежской королевской семьи. Король тесно сотрудничал с королевой Соней и наследным принцем Хоконом в обеспечении большей открытости королевской семьи для норвежской общественности и норвежских средств массовой информации.

Под руководством короля Харальда и королевы Сони были реализованы проекты реконструкции в Королевском дворце и Оскаршалле, которые были открыты для публики и туристов.

Соня и Харальд / © Getty Images

Новым королем Норвегии стал его сын — король Хокон VIII.

король Хокон VIII / © Getty Images

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