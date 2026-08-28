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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Уильям и Кейт прервали свой отдых, чтобы выступить с важным заявлением

Принц и принцесса Уэльские выразили шок по поводу внезапных наводнений в Непале, где десятки британских граждан числятся среди сотен пропавших без вести и, предположительно, погибших.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

В заявлении, опубликованном в четверг, они сказали:

«Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой ужасной катастрофе».

Это произошло всего через несколько часов после того, как король заявил, что он и королева «убиты горем» и выразили «глубочайшие соболезнования» пострадавшим от «разрушительных» внезапных наводнений в Непале, сообщает Hello! со ссылкой на дворец.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

В сообщении, подписанном их личными инициалами и опубликованном в социальных сетях, принц Уильям и Кейт заявили:

«Масштабы разрушений вдоль непальско-китайской границы шокируют. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой ужасной катастрофе. Мы особенно сочувствуем семьям, которые вынуждены с нетерпением ждать новостей, и общинам, переживающим такую ​​огромную утрату. Мы невероятно благодарны всем тем, кто работает в таких опасных условиях, спасая людей и оказывая помощь пострадавшим».

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Отметим, что в результате масштабных внезапных наводнений на непальско-тибетской границе более 900 человек числятся пропавшими без вести, и по меньшей мере 359 человек погибли. Спасатели продолжают поиски выживших, в то время как дома и дороги разрушены, а мосты смыты.

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