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Принцесса Уэльская отправится в поездку в страну, в которой не была десять лет
Принц и принцесса Уэльские планируют визит в Индию в ноябре 2026 года после того, как побывали в этой стране десять лет назад в 2016-м.
44-летняя принцесса Уэльская, по имеющимся данным, планирует сопровождать своего мужа, 44-летнего принца Уильяма, в поездку в Индию в ноябре на церемонию вручения премии Earthshot Prize 2026.
Кенсингтонский дворец пока что не подтвердил эти планы, пишет People.
Если информация подтвердится, то это будет первое появление принцессы Кейт на церемонии вручения премии Earthshot Prize с момента первой церемонии в США, состоявшейся в Бостоне в 2022 году. Она не присутствовала на мероприятии 2023 года в Сингапуре, а также пропустила церемонию награждения в Кейптауне в 2024 году и церемонию в Рио-де-Жанейро в 2025 году, поскольку после того, как в 2024 году ей был поставлен диагноз рак, она отошла от выполнения общественных обязанностей.
«Секрет брака принца и принцессы Уэльских заключается во взаимной поддержке на протяжении всей их работы в качестве членов королевской семьи и родителей троих маленьких детей», — сказал королевский редактор Рассел Майерс. «Все, что они делают, происходит в тандеме, и это включает в себя то, что Кэтрин стала инициатором создания Уильямом премии Earthshot Prize, когда он сомневался, что она сможет добиться такого глобального успеха».
Не удивительно, что личная поддержка Кейт вдохновляет принца Уильяма и он много раз говорил, что хотел бы, чтобы жена сопровождала его на этих мероприятиях.