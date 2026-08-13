Принцесса Уэльская отправится в поездку в страну, в которой не была десять лет

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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44-летняя принцесса Уэльская, по имеющимся данным, планирует сопровождать своего мужа, 44-летнего принца Уильяма, в поездку в Индию в ноябре на церемонию вручения премии Earthshot Prize 2026.

Кенсингтонский дворец пока что не подтвердил эти планы, пишет People.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Если информация подтвердится, то это будет первое появление принцессы Кейт на церемонии вручения премии Earthshot Prize с момента первой церемонии в США, состоявшейся в Бостоне в 2022 году. Она не присутствовала на мероприятии 2023 года в Сингапуре, а также пропустила церемонию награждения в Кейптауне в 2024 году и церемонию в Рио-де-Жанейро в 2025 году, поскольку после того, как в 2024 году ей был поставлен диагноз рак, она отошла от выполнения общественных обязанностей.

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«Секрет брака принца и принцессы Уэльских заключается во взаимной поддержке на протяжении всей их работы в качестве членов королевской семьи и родителей троих маленьких детей», — сказал королевский редактор Рассел Майерс. «Все, что они делают, происходит в тандеме, и это включает в себя то, что Кэтрин стала инициатором создания Уильямом премии Earthshot Prize, когда он сомневался, что она сможет добиться такого глобального успеха».

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Не удивительно, что личная поддержка Кейт вдохновляет принца Уильяма и он много раз говорил, что хотел бы, чтобы жена сопровождала его на этих мероприятиях.

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