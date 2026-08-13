- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Брат Кейт Миддлтон показал милый кадр с двухлетним сыном, наблюдавшим за солнечным затмением
Джеймс Миддлтон поделился милым снимком своего двухлетнего сына Иниго.
Брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон – поделился в своем Instagram снимком и показал, как его маленький сын Иниго наблюдал за солнечным затмением.
«Солнечное затмение 2026 🌑☀️
Странные, прекрасные несколько минут… Собаки, тем временем, не совсем понимали, что происходит… 🐾», - подписал волшебный кадр Джеймс.
Маленький белокурый мальчик запечатлен сидя рядом с двумя собаками семейства, одет в полосатую футболку, шорты и кроссовки.
Напомним, Иниго является первенцем Джеймса Миддлтона и его жены Ализе Тевене. Он родился в октябре 2023 года и скоро отпразднует свое трехлетие.