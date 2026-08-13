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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Брат Кейт Миддлтон показал милый кадр с двухлетним сыном, наблюдавшим за солнечным затмением

Джеймс Миддлтон поделился милым снимком своего двухлетнего сына Иниго.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Иниго Миддлтон

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон – поделился в своем Instagram снимком и показал, как его маленький сын Иниго наблюдал за солнечным затмением.

«Солнечное затмение 2026 🌑☀️

Странные, прекрасные несколько минут… Собаки, тем временем, не совсем понимали, что происходит… 🐾», - подписал волшебный кадр Джеймс.

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Маленький белокурый мальчик запечатлен сидя рядом с двумя собаками семейства, одет в полосатую футболку, шорты и кроссовки.

Напомним, Иниго является первенцем Джеймса Миддлтона и его жены Ализе Тевене. Он родился в октябре 2023 года и скоро отпразднует свое трехлетие.

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

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