Укрзализныця

Реклама

В Одесской области реактивный беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда «Одесса-Днепр», где находились 340 пассажиров. По предварительной информации компании погибли машинист и его помощник.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в четверг, 13 августа.

Реклама

По его словам, это был прицельный удар реактивного «Шахеда» по локомотиву пассажирского поезда.

Реклама

«Предварительно, по имеющейся информации, этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде — машинисту и помощнику», — отметил Перцовский.

Он уверяет, что после объявленной тревоги из-за угрозы БПЛА мониторинговая команда дала команду на остановку, и во время захода на станцию для эвакуации пассажиров дрон попал в локомотив.

«Резкий маневр реактивного шахеда — это считанные минуты, и у локомотивной бригады не хватило времени для полной остановки и эвакуации себя самих», — рассказал он.

Перцовский добавил, что 340 пассажиров и поездная бригада были эвакуированы и находятся в безопасности. Пострадавших нет. «Укрзализныця» организовала довоз пассажиров в Одессу автобусами.

Реклама

В Сети показали кадры с места удара дрона. На них видно, что после попадания в локомотив возник пожар. Полымя огня охватили весь локомотив поезда.

Почему поезд не остановили сразу после появления угрозы атаки

В «Укрзализныце» объяснили, что локомотивная бригада, несмотря на угрозу БПЛА, продолжала вести поезд, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть вагоны.

«Наши коллеги до последнего выполняли свою работу и делали все, чтобы защитить людей, за которых отвечали. Склоняем головы перед преданностью наших коллег и храним память о них. Мы рядом с их близкими и сделаем все возможное, чтобы поддержать их в это очень тяжелое время», — говорится в заявлении.

Атаки РФ по поездам «Укрзализныци» — что известно

Напомним, 8 августа российский беспилотник попал в поезд «Сумы-Киев». По данным полиции, поезд был атакован около 08:00 в Сумском районе, в результате чего был поврежден локомотив, возник пожар. Предварительно, без раненых.

Реклама

А 6 августа оккупационная армия ударила по городу Лозовая в Харьковской области, атаковав железнодорожную станцию. Попадение произошло в вагон поезда вблизи железнодорожного вокзала.

Новости партнеров