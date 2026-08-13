- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2121
- Время на прочтение
- 2 мин
В Одесской области дрон попал в поезд с более чем 300 пассажирами: есть погибшие — первые детали
Россия прицельно атаковала поезд «Одесса — Днепр». В момент удара в поезде было 340 пассажиров.
В Одесской области реактивный беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда «Одесса-Днепр», где находились 340 пассажиров. По предварительной информации компании погибли машинист и его помощник.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в четверг, 13 августа.
По его словам, это был прицельный удар реактивного «Шахеда» по локомотиву пассажирского поезда.
«Предварительно, по имеющейся информации, этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде — машинисту и помощнику», — отметил Перцовский.
Он уверяет, что после объявленной тревоги из-за угрозы БПЛА мониторинговая команда дала команду на остановку, и во время захода на станцию для эвакуации пассажиров дрон попал в локомотив.
«Резкий маневр реактивного шахеда — это считанные минуты, и у локомотивной бригады не хватило времени для полной остановки и эвакуации себя самих», — рассказал он.
Перцовский добавил, что 340 пассажиров и поездная бригада были эвакуированы и находятся в безопасности. Пострадавших нет. «Укрзализныця» организовала довоз пассажиров в Одессу автобусами.
В Сети показали кадры с места удара дрона. На них видно, что после попадания в локомотив возник пожар. Полымя огня охватили весь локомотив поезда.
Почему поезд не остановили сразу после появления угрозы атаки
В «Укрзализныце» объяснили, что локомотивная бригада, несмотря на угрозу БПЛА, продолжала вести поезд, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть вагоны.
«Наши коллеги до последнего выполняли свою работу и делали все, чтобы защитить людей, за которых отвечали. Склоняем головы перед преданностью наших коллег и храним память о них. Мы рядом с их близкими и сделаем все возможное, чтобы поддержать их в это очень тяжелое время», — говорится в заявлении.
Атаки РФ по поездам «Укрзализныци» — что известно
Напомним, 8 августа российский беспилотник попал в поезд «Сумы-Киев». По данным полиции, поезд был атакован около 08:00 в Сумском районе, в результате чего был поврежден локомотив, возник пожар. Предварительно, без раненых.
А 6 августа оккупационная армия ударила по городу Лозовая в Харьковской области, атаковав железнодорожную станцию. Попадение произошло в вагон поезда вблизи железнодорожного вокзала.