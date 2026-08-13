Двое украинских актеров пропали без вести на войне: родные просят о помощи

Александр Мартыненко и Богдан Чередниченко / © соцмережі

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Двое украинских актёров и военнослужащих — Александр Мартыненко иБогдан Чередниченко— пропали без вести во время боевого задания, а их родные продолжают поиски.

Появились новые подробности по делу Александра Мартыненко, который перестал выходить на связь в зоне боевых действий. Впоследствии выяснилось, что вместе с ним пропал и его сослуживец Богдан Чередниченко. Оба мужчины до начала полномасштабной войны работали в актерской сфере. Сейчас их семьи пытаются выяснить, что случилось с военными. Для этого близкие обращаются к сослуживцам, военным и всем, кто может обладать важной информацией.

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«Продолжаем поиски Саши. Семья предпринимает ежедневные шаги. Ждем ответа от поисковой группы. Продолжаем поиски сослуживцев. Только что узнали, что вместе с Сашей пропал также и актер Богдан Чередниченко. Спасибо за все ваши советы и контакты», — говорится в сообщении мониторинговой группы «Поиск Александра Мартыненко».

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Страница поиска бойцов

Сообщение о розыске Александра Мартыненко

В соцсетях поисковой группы также опубликовали совместную фотографию Александра и Богдана в военной форме. Именно она стала одним из публичных подтверждений того, что мужчины служили вместе.

Сообщение о розыске Александра Мартыненко и Богдана Чередниченко

Сообщение о розыске Александра Мартыненко и Богдана Чередниченко

Тем временем родные Богдана также пытаются привлечь внимание к его исчезновению. Его отец Александр Чередниченко разместил ориентировку на сына в Facebook-сообществе по поиску людей. Согласно обнародованной информации, Богдан перестал выходить на связь 18 апреля 2026 года вблизи села Андреевка в Сумской области.

Сообщение о розыске Александра Мартыненко и Богдана Чередниченко

Семьи обоих военнослужащих надеются, что огласка поможет получить хотя бы малейшую зацепку относительно их местонахождения. Всех, кто может что-либо знать об Александре Мартыненко или Богдане Чередниченко, просят сообщить об этом их близким или представителям поисковой группы.

Напомним, недавно Юрий Горбунов встретился с военнослужащим Дмитрием Дикусаром и рассказал, как он изменился в ВСУ.

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