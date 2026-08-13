"А почему не в трусах?": Наталья Денисенко возмутила поклонников своим образом в ЗАГСе

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталья Денисенко и её возлюбленный — модель Юрий Ярошенко — удивили пользователей сети своим свадебным нарядом для ЗАГСа: вместо традиционного платья и костюма пара выбрала атласные пижамы.

Артистка уже делилась снимками со своей свадьбы. Однако на этот раз она показала совершенно другой эпизод торжества. Утром 8 августа влюбленные отправились в ЗАГС. Для официальной части они не стали придерживаться классического дресс-кода. Наталья сделала ставку на белый наряд с перьями, а Юрий поддержал супругу в черном комплекте.

Реклама

Для фотосессии Денисенко выбрала белую атласную ночную рубашку, дополнив её пеньуаром с перьями на рукавах. Завершила необычный образ маска для сна, которую актриса также подобрала в тон. Ярошенко появился рядом в черной пижаме, а на кармане его комплекта было вышито его собственное имя.

Реклама

«На церемонию регистрации утром 8 августа мы пришли в пижамах. Это был наш день, и нам хотелось

расслабиться, почувствовать комфорт и уют», — написала под постом Наталья.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В комментариях подписчики не скрывали восхищения нестандартным решением пары:

«Как приятно смотреть на счастливых людей. Поздравляю!»

«Вот это пример того, как нужно жить и праздновать так, как вам хочется, несмотря на других. Наталья, научите, как в себя влюбить мужчину так, чтобы он смотрел такими глазами?»

«Вот это я понимаю! Люди наслаждаются и живут своей лучшей жизнью! Молодцы! Так и должно быть. Вы невероятные».

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, не всем такой выбор пришёлся по душе. Часть пользователей решила напомнить супругам о традиционных представлениях относительно внешнего вида на официальной церемонии.

«В пижамах? Внешний вид отражает ваше отношение к месту и событию».

«Надо было тогда в купальниках! А зачем тогда традиции?»

«20 росписей… Голые ещё не снялись. Это же надо быть такими».

«А почему не в трусах?»

«Вы такой праздник испортили… Посмешище».

«Да зачем в пижамах, надо было голыми расписываться».

Другие комментаторы отнеслись к образам ещё более категорично, упрекнув супругов в чрезмерной демонстративности. В то же время сторонники Денисенко подчеркнули: это их праздник, а значит, именно им решать, как его проводить.

Реклама

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталья Денисенко показала четыре образа, в которых она была на свадьбе.

Новости партнеров