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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
4425
Время на прочтение
2 мин

"А почему не в трусах?": Наталья Денисенко возмутила поклонников своим образом в ЗАГСе

Неожиданный образ актрисы и модели на картине разделил поклонников на два лагеря.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Наталья Денисенко

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко и её возлюбленный — модель Юрий Ярошенко — удивили пользователей сети своим свадебным нарядом для ЗАГСа: вместо традиционного платья и костюма пара выбрала атласные пижамы.

Артистка уже делилась снимками со своей свадьбы. Однако на этот раз она показала совершенно другой эпизод торжества. Утром 8 августа влюбленные отправились в ЗАГС. Для официальной части они не стали придерживаться классического дресс-кода. Наталья сделала ставку на белый наряд с перьями, а Юрий поддержал супругу в черном комплекте.

Для фотосессии Денисенко выбрала белую атласную ночную рубашку, дополнив её пеньуаром с перьями на рукавах. Завершила необычный образ маска для сна, которую актриса также подобрала в тон. Ярошенко появился рядом в черной пижаме, а на кармане его комплекта было вышито его собственное имя.

«На церемонию регистрации утром 8 августа мы пришли в пижамах. Это был наш день, и нам хотелось
расслабиться, почувствовать комфорт и уют», — написала под постом Наталья.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В комментариях подписчики не скрывали восхищения нестандартным решением пары:

  • «Как приятно смотреть на счастливых людей. Поздравляю!»

  • «Вот это пример того, как нужно жить и праздновать так, как вам хочется, несмотря на других. Наталья, научите, как в себя влюбить мужчину так, чтобы он смотрел такими глазами?»

  • «Вот это я понимаю! Люди наслаждаются и живут своей лучшей жизнью! Молодцы! Так и должно быть. Вы невероятные».

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, не всем такой выбор пришёлся по душе. Часть пользователей решила напомнить супругам о традиционных представлениях относительно внешнего вида на официальной церемонии.

  • «В пижамах? Внешний вид отражает ваше отношение к месту и событию».

  • «Надо было тогда в купальниках! А зачем тогда традиции?»

  • «20 росписей… Голые ещё не снялись. Это же надо быть такими».

  • «А почему не в трусах?»

  • «Вы такой праздник испортили… Посмешище».

  • «Да зачем в пижамах, надо было голыми расписываться».

Другие комментаторы отнеслись к образам ещё более категорично, упрекнув супругов в чрезмерной демонстративности. В то же время сторонники Денисенко подчеркнули: это их праздник, а значит, именно им решать, как его проводить.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталья Денисенко показала четыре образа, в которых она была на свадьбе.

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