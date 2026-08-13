Не отвечайте на звонок словами "алло", "да", "слушаю" — это неправильно: как начинать разговор

Как правильно отвечать на звонок / © www.freepik.com/free-photo

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Телефонный разговор начинается буквально с одного-двух слов, однако именно они могут задать тон всему общению. В быту мы привыкли автоматически говорить «алло», «да» или «слушаю», когда видим входящий звонок. Однако не все эти варианты одинаково уместны в разных ситуациях. Они не запрещены в украинском языке, но в официальном или деловом общении существуют более вежливые и информативные способы начать разговор по телефону.

Действительно ли нельзя говорить «алло»

Слово «алло» давно закрепилось в украинской речи как традиционная реплика во время ответа на телефонный звонок. Оно выполняет простую функцию: дает понять собеседнику, что связь установлена и вы его слышите.

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Поэтому называть «алло» речевой ошибкой неправильно. В деловой коммуникации оно действительно может звучать менее профессионально, особенно если человек звонит в учреждение, компанию или незнакомому собеседнику.

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Почему «да» не самый лучший вариант

Ответ «да» ничего не сообщает звонящему человеку. Собеседник не знает, дозвонился ли именно туда, куда планировал, и может ли начинать разговор.

Стоит сказать: «Добрый день», «Привет» или «Добрый день, слушаю вас». Так ответ звучит приветливо и показывает готовность к разговору.

Уместно ли говорить «слушаю»

Специалисты по правилам этикета телефонного общения предлагают фразу «слушаю вас», она вполне нормативна и уместна. Так как фактически означает, что человек готов выслушать собеседника.

Особенно хорошо этот вариант подходит, когда вы ожидаете звонка или понимаете, кто звонит. Например: «Здравствуйте, слушаю вас».

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А само слово «слушаю» может оказаться неуместным в разговоре с незнакомыми людьми. Поэтому в таком случае следует добавить приветствие.

Как лучше отвечать на личный звонок

Если звонит знакомый человек и разговор неформальный, можно смело говорить: «Привет!» или «Добрый день!»

Но когда номер незнакомый, уместно сначала поздороваться, а потом уточнить, кто звонит: «Здравствуйте, слушаю вас». Это звучит нейтрально и не заставляет сразу называть свое имя или сообщать излишнюю информацию.

Как правильно отвечать на рабочий звонок

В деловом общении ответ лучше сделать немного более информативным. Например: «Добрый день, компания…, слушаю вас». Или, если вы звоните с личного номера: «Добрый день, Виктория слушает».

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Такое начало помогает быстро сориентироваться обоим участникам разговора.

Не стоит отвечать на рабочий звонок молчанием, недовольным тоном или кратким «да?» с повышенной интонацией. Даже правильные слова могут прозвучать грубо, если произнесены раздраженно.

Также нежелательно сразу спрашивать: «Кто это?» Уместнее сначала поздороваться: «Здравствуйте, слушаю вас».

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