Не відповідайте на дзвінок словами "алло", "так", "слухаю" — це неправильно: як починати розмову

Як правильно відповідати на дзвінок / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Телефонна розмова починається буквально з одного-двох слів, однак саме вони можуть задати тон усьому спілкуванню. У побуті ми звикли автоматично говорити «алло», «так» або «слухаю», коли бачимо вхідний дзвінок. Проте не всі ці варіанти однаково доречні в різних ситуаціях. Вони не заборонені в українській мові, але в офіційному чи діловому спілкуванні існують більш ввічливі та інформативні способи почати розмову по телефону.

Чи справді не можна говорити «алло»

Слово «алло» давно закріпилося в українському мовленні як традиційна репліка під час відповіді на телефонний дзвінок. Воно виконує просту функцію: дає зрозуміти співрозмовнику, що зв’язок встановлено і ви його чуєте.

Реклама

Тому називати «алло» мовною помилкою неправильно. Водночас у діловій комунікації воно справді може звучати менш професійно, особливо якщо людина телефонує до установи, компанії або незнайомого співрозмовника.

Реклама

Чому «так» не найкращий варіант

Відповідь «так» нічого не повідомляє людині, яка телефонує. Співрозмовник не знає, чи додзвонився саме туди, куди планував, і чи може починати розмову.

Варто сказати: «Добрий день», «Вітаю» чи «Добрий день, слухаю вас». Так відповідь одразу звучить привітно й показує готовність до розмови.

Чи доречно говорити «слухаю»

Фахівці з правил етикету телефонного спілкування пропонують фразу «слухаю вас», вона цілком нормативна і доречна. Бо фактично означає, що людина готова вислухати співрозмовника.

Особливо добре цей варіант підходить, коли ви очікуєте дзвінка або розумієте, хто телефонує. Наприклад: «Добрий день, слухаю вас».

Реклама

А саме слово «слухаю» може бути недоречним у розмові з незнайомими людьми. Тому в такому разі варто додати привітання.

Як краще відповідати на особистий дзвінок

Якщо телефонує знайома людина і розмова неформальна, можна сміливо говорити: «Привіт!» або «Добрий день!»

Та коли номер незнайомий, доречно спочатку привітатися, а потім уточнити, хто телефонує: «Добрий день, слухаю вас». Це звучить нейтрально і не змушує одразу називати своє ім’я чи повідомляти зайву інформацію.

Як правильно відповідати на робочий дзвінок

У діловому спілкуванні відповідь краще зробити трохи інформативнішою. Наприклад: «Добрий день, компанія …, слухаю вас». Або, якщо ви телефонуєте з особистого номера: «Добрий день, Вікторія слухає».

Реклама

Такий початок допомагає швидко зорієнтуватися обом учасникам розмови.

Не варто відповідати на робочий дзвінок мовчанням, невдоволеним тоном або коротким «так?» із підвищеною інтонацією. Навіть правильні слова можуть прозвучати грубо, якщо сказані роздратовано.

Також небажано одразу запитувати: «Хто це?» Доречніше спочатку привітатися: «Добрий день, слухаю вас».

Новини партнерів