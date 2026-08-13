"Кілзона" на фронті сягнула 20 км: як військові дістаються позицій

Фронт / © ТСН

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На найбільш активних ділянках фронту зона, яку військові змушені долати під вогневим впливом противника, розширилася до 15–20 км. Подекуди дорога до позицій займає до трьох діб.

Про це розповів командир 107-ї бригади ТрО Денис Перч в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, ще донедавна до окремих позицій можна було під'їхати пікапом. Спочатку військові долали пішки близько двох кілометрів, потім відстань зросла до 3, 5 і 10 км. Нині на багатьох напрямках автомобілі не можуть під'їхати навіть до підльотних точок, тому військовим доводиться пересуватися пішки.

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Однією з головних причин такого розширення небезпечної зони є масове застосування безпілотників. Особливо складною проблемою залишаються дрони на оптоволокні: на відміну від апаратів із цифровим каналом, їхнє керування та відеосигнал наразі неможливо придушити звичайними засобами РЕБ.

За словами Перча, окремі інженерні команди вже працюють над засобами протидії таким дронам, однак їхню ефективність ще мають підтвердити безпосередньо на фронті.

Через розширення «кілзони» дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси (НРК) для логістики та інших завдань, оскільки традиційна бронетехніка стала надто вразливою для пересування в таких умовах.

Нагадаємо, українські військові протягом останніх місяців звільнили 19 населених пунктів та відкинули російські війська ще з шести сіл на Олександрівському напрямку. Про це йдеться у звіті ISW. Аналітики зазначають, що успіхам ЗСУ сприяли покращення планування операцій, удари по російській ППО та логістиці, перевага України у використанні дронів, а також проблеми РФ зі Starlink. В ISW вважають, що українські контратаки змушують Росію робити складний вибір — перекидати сили для стримування ЗСУ або продовжувати наступальні операції на інших ділянках фронту.

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За даними аналітичного проєкту DeepState, Сили оборони України звільнили: 19 населених пунктів: Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське. А також українським захисникам вдалося відкинути російські сили в районах населених пунктів Новопавлівка, Новогеоргіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Запорізьке та Привільне.

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