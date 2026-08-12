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УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів третього туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків третього туру нового розіграшу чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 14 до 17 серпня відбудуться матчі третього туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
У п'ятницю, 14 серпня, "Епіцентр" поміряється силами з "Вересом".
У суботу, 15 серпня, "Кривбас" прийме "Лівий Берег", "Кудрівка" протистоятиме "Оболоні", а "Карпати" позмагаються з "Буковиною".
У неділю, 16 серпня, ЛНЗ побореться з "Чорноморцем", "Шахтар" зустрінеться з "Харковом", а "Динамо" прийматиме "Колос".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Колос".
У понеділок, 17 серпня, сильнішого визначатимуть "Полісся" та "Зоря".
Розклад і результати матчів 3-го туру УПЛ
П'ятниця, 14 серпня
18:00 "Епіцентр" — "Верес"
Субота, 15 серпня
13:00 "Кривбас" — "Лівий Берег"
15:30 "Кудрівка" — "Оболонь"
18:00 "Карпати" — "Буковина"
Неділя, 16 серпня
13:00 ЛНЗ — "Чорноморець"
15:30 "Харків" — "Шахтар"
18:00 "Динамо" — "Колос"
Понеділок, 17 серпня
18:00 "Полісся" — "Зоря"
Таблиця УПЛ після 2-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" в компенсований час вирвало перемогу над "Вересом" у своєму стартовому матчі сезону УПЛ.
Також ми розповідали, що "Шахтар" здобув другу поспіль перемогу на старті УПЛ.