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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
853
Час на прочитання
1 хв

УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів третього туру, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків третього туру нового розіграшу чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Від 14 до 17 серпня відбудуться матчі третього туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

У п'ятницю, 14 серпня, "Епіцентр" поміряється силами з "Вересом".

У суботу, 15 серпня, "Кривбас" прийме "Лівий Берег", "Кудрівка" протистоятиме "Оболоні", а "Карпати" позмагаються з "Буковиною".

У неділю, 16 серпня, ЛНЗ побореться з "Чорноморцем", "Шахтар" зустрінеться з "Харковом", а "Динамо" прийматиме "Колос".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Колос".

У понеділок, 17 серпня, сильнішого визначатимуть "Полісся" та "Зоря".

Розклад і результати матчів 3-го туру УПЛ

П'ятниця, 14 серпня

18:00 "Епіцентр" — "Верес"

Субота, 15 серпня

13:00 "Кривбас" — "Лівий Берег"

15:30 "Кудрівка" — "Оболонь"

18:00 "Карпати" — "Буковина"

Неділя, 16 серпня

13:00 ЛНЗ — "Чорноморець"

15:30 "Харків" — "Шахтар"

18:00 "Динамо" — "Колос"

Понеділок, 17 серпня

18:00 "Полісся" — "Зоря"

Таблиця УПЛ після 2-го туру

Таблиця УПЛ після 2-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 2-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" в компенсований час вирвало перемогу над "Вересом" у своєму стартовому матчі сезону УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" здобув другу поспіль перемогу на старті УПЛ.

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