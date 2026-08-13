На Закарпатті багатодітну матір обвинувачують у сексуальній експлуатації малолітньої доньки / © Офіс Генерального прокурора

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На Закарпатті перед судом постане 32-річна багатодітна мати. Жінка перетворила власну 13-річну доньку на джерело заробітку, змушуючи її брати участь у порнографічних онлайн-трансляціях.

Деталі цього жахливого злочину повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.

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Заробляла на знущанні з власної дитини

Як з’ясували слідчі, жінка зареєструвала себе та доньку на спеціальному сайті для трансляцій. Під час ефірів вона роздягала дівчинку та змушувала її виконувати непристойні вказівки глядачів перед камерою.

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За такі «шоу» користувачі платформи платили гроші, які йшли напряму на банківські картки матері.

Дітей забрали, матір посадили під варту

Коли про злочин дізналися правоохоронці, до справи одразу залучили соціальні служби. Реакція була миттєвою: дтей вилучили з сім’ї, зараз усі вони перебувають під захистом держави.

Горе-матір заарештували — за рішенням суду вона чекатиме на вирок у СІЗО без права вийти під заставу.

Горе-матір заарештували / © Офіс Генерального прокурора

Горе-матір заарештували / © Офіс Генерального прокурора

Жінці висунули підозру одразу за кількома важкими статтями: сексуальне насильство щодо дитини, торгівля людьми та виготовлення дитячої порнографії. За скоєне їй загрожує тривалий термін ув’язнення.

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Раніше ми писали про те, як у Полтаві правоохоронці викрили подружжя, яке протягом кількох років знімало порнографію за участі своєї шестирічної доньки та вчиняло з нею розпусні дії.

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