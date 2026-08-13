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Іспанський скейтбордист виконав трюк на тлі сонячного затемнення: ефектні кадри
Ефектні кадри, на яких Леон виконує трюк, вразили користувачів соцмереж.
Іспанський скейтбордист Денні Леон вразив мережу ефектним трюком, який виконав на тлі повного сонячного затемнення.
Кадри спортсмен оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
Що відомо про трюк
Спортсмен дочекався моменту, коли Місяць повністю закрив Сонце, і саме тоді стрибнув на скейтборді. На відео здається, ніби Леон буквально пролітає перед затемненим Сонцем.
Відео він опублікував у соцмережах, назвавши цей трюк «рухом свого життя». Кадри швидко стали вірусними та зібрали мільйони переглядів.
Леон — професійний скейтбордист, який представляв Іспанію на Олімпіаді в Токіо-2020 та Іграх у Парижі-2024.
Саме 12 серпня 2026 року повне сонячне затемнення спостерігали в частинах Іспанії, Португалії та інших регіонах Європи. В Іспанії це стало першим повним сонячним затемненням за понад століття.
Дивіться відео ефектного трюку скейтбордиста під час затемнення:
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