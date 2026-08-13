Іспанський скейтбордист виконав трюк на тлі сонячного затемнення: ефектні кадри

Сонячне затемнення / © Unsplash

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Іспанський скейтбордист Денні Леон вразив мережу ефектним трюком, який виконав на тлі повного сонячного затемнення.

Кадри спортсмен оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Що відомо про трюк

Спортсмен дочекався моменту, коли Місяць повністю закрив Сонце, і саме тоді стрибнув на скейтборді. На відео здається, ніби Леон буквально пролітає перед затемненим Сонцем.

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Відео він опублікував у соцмережах, назвавши цей трюк «рухом свого життя». Кадри швидко стали вірусними та зібрали мільйони переглядів.

Леон — професійний скейтбордист, який представляв Іспанію на Олімпіаді в Токіо-2020 та Іграх у Парижі-2024.

Саме 12 серпня 2026 року повне сонячне затемнення спостерігали в частинах Іспанії, Португалії та інших регіонах Європи. В Іспанії це стало першим повним сонячним затемненням за понад століття.

Дивіться відео ефектного трюку скейтбордиста під час затемнення:

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Раніше паралімпійська спортсменка та скейтбордистка Каня Сессер, яка народилася без обох ніг, встановила світовий рекорд. У Лос-Анджелесі вона 19,65 секунди простояла на руках на скейтборді. Каня також займається серфінгом, моделінгом та акторством. Вона брала участь у X Games і знімалася у фільмах та серіалах, зокрема «Вавилон» і «Ходячі мерці». Спортсменка наголошує, що її головний принцип — вірити в себе та не дозволяти обмеженням визначати життя.

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