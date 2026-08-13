Як врятувати газон від спеки: прості правила

Як врятувати газон від спеки / © Associated Press

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Літня спека випробовує не лише нас, а й рослини. Газон особливо швидко реагує на нестачу вологи: трава втрачає насичений колір, її стебла починають скручуватися, а згодом окремі ділянки можуть повністю побуріти, про це розповіло видання Real Simple.

Причина проста — вода випаровується швидше, ніж коріння встигає її отримувати. Якщо посушлива погода затягується, трава може перейти у стан спокою, щоб зберегти воду та енергію. У цей період вона майже перестає рости та спрямовує ресурси переважно до кореневої системи.

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Це природний механізм виживання, а не обов’язково ознака того, що газон загинув. Однак правильний догляд під час спеки допоможе зменшити стрес для трави та зберегти її здоровішою.

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Поливайте рідше, але ґрунтовніше

Парадокс літнього догляду за газоном полягає у тому, що щоденне поверхневе поливання — не найкраща стратегія. Набагато ефективніше поливати рідше, проте так, щоб вода добре проникала у ґрунт. Це стимулює розвиток коріння та допомагає траві краще переносити посуху.

Найкращий час для поливу — ранок. Сонце ще не піднялося високо, температура нижча, тому вода має більше часу, щоб просочитися у ґрунт, а не випаруватися майже одразу.

Вечірній полив теж можливий, однак є нюанс, якщо трава залишається мокрою протягом ночі, це може створювати сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань. Тож якщо синоптики обіцяють кілька спекотних днів поспіль, краще добре зволожити газон вранці, ніж щодня потроху змочувати його поверхню.

Не стрижіть траву занадто коротко

У спеку правило «чим коротше, тим акуратніше» перестає працювати. Навпаки, трохи вища трава краще захищає газон від спеки. Довші травинки створюють більше тіні для ґрунту, допомагають йому залишатися прохолоднішим і зменшують випаровування води.

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Крім того, більша площа листя допомагає рослині ефективніше здійснювати фотосинтез — тобто виробляти енергію для росту та відновлення. Тому перед хвилею спеки варто підняти висоту косіння. І не намагайтеся за один раз радикально вкоротити траву, сильне обрізання у спекотну погоду може стати для газону додатковим стресом.

Не прибирайте скошену траву

Після косіння є спокуса пройтися газонокосаркою ще раз або зібрати всі травинки, щоб подвір’я мало ідеально чистий вигляд. Однак влітку невелика кількість скошеної трави може бути корисною.

Якщо залишити тонкий шар скошених травинок на газоні, він працюватиме як природна мульча та допомагатиме утримувати вологу й поступово повертатиме поживні речовини до ґрунту у процесі розкладання.

Важливо не залишати товсті купи трави. Вони можуть перекривати доступ повітря та світла до газону. Скошена трава має лежати тонким, рівномірним шаром.

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Відкладіть добрива до прохолоднішої погоди

Якщо газон почав страждати від спеки, останнє, що йому потрібно, — додатковий стрес. Тому під час екстремально високих температур краще не поспішати з внесенням добрив.

У сухому ґрунті добриво може розподілятися нерівномірно, а якщо його не вдається достатньо полити, виникає ризик так званого опіку газону — пошкодження трави через високу концентрацію добрив.

Дочекайтеся прохолоднішої погоди, коли ґрунт буде достатньо зволоженим. Якщо після внесення добрив потрібен полив, переконайтеся, що рослини отримають достатньо води.

Якщо газон уже пожовтів

Не поспішайте одразу вважати його загиблим. Під час тривалої спеки трава може перейти у стан спокою, щоб зберегти воду. Вона перестає активно рости, змінює колір і виглядає сухою. Після повернення достатньої кількості вологи та сприятливішої температури газон у багатьох випадках здатен відновитися.

Зараз головне — не намагатися «підбадьорити» його надмірним поливом, добривами чи дуже коротким косінням. Краще зменшити навантаження, забезпечити правильне зволоження та дати траві пережити спекотний період.

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