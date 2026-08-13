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- Школа стилю
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Ніжні відтінки і делікатні силуети: новий дроп суконь від українського бренду
До літньої капсули увійшли сукні з натурального шовку та віскози, створені для теплих і неквапливих днів.
Український бренд AIA презентував дроп Midsummer Bloom, присвячений найгарнішим і найтеплішим моментам сезону.
До нього увійшли чотири сукні, створені для неквапливих прогулянок, романтичних вечорів і відпочинку біля моря.
Моделі виготовлені з натурального шовку та віскози у двох ніжних відтінках — блакитному і пелюстково-рожевому. Легкі тканини красиво рухаються під час ходьби, а делікатні силуети додають образам жіночності і чарівності.
Колекція передає особливий настрій літа, коли хочеться зустрічати захід сонця босоніж, насолоджуватися вечірнім вітром і нікуди не поспішати. Її головною темою стала легкість — та, яку можна не лише відчути на дотик, а й побачити з першого погляду.