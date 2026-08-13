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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
132
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1 хв

Ніжні відтінки і делікатні силуети: новий дроп суконь від українського бренду

До літньої капсули увійшли сукні з натурального шовку та віскози, створені для теплих і неквапливих днів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ніжні відтінки і делікатні силуети: новий дроп суконь від українського бренду

Український бренд AIA презентував дроп Midsummer Bloom, присвячений найгарнішим і найтеплішим моментам сезону.

До нього увійшли чотири сукні, створені для неквапливих прогулянок, романтичних вечорів і відпочинку біля моря.

Моделі виготовлені з натурального шовку та віскози у двох ніжних відтінках — блакитному і пелюстково-рожевому. Легкі тканини красиво рухаються під час ходьби, а делікатні силуети додають образам жіночності і чарівності.

Колекція передає особливий настрій літа, коли хочеться зустрічати захід сонця босоніж, насолоджуватися вечірнім вітром і нікуди не поспішати. Її головною темою стала легкість — та, яку можна не лише відчути на дотик, а й побачити з першого погляду.

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