Ніжні відтінки і делікатні силуети: новий дроп суконь від українського бренду

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Український бренд AIA презентував дроп Midsummer Bloom, присвячений найгарнішим і найтеплішим моментам сезону.

До нього увійшли чотири сукні, створені для неквапливих прогулянок, романтичних вечорів і відпочинку біля моря.

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Моделі виготовлені з натурального шовку та віскози у двох ніжних відтінках — блакитному і пелюстково-рожевому. Легкі тканини красиво рухаються під час ходьби, а делікатні силуети додають образам жіночності і чарівності.

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Колекція передає особливий настрій літа, коли хочеться зустрічати захід сонця босоніж, насолоджуватися вечірнім вітром і нікуди не поспішати. Її головною темою стала легкість — та, яку можна не лише відчути на дотик, а й побачити з першого погляду.

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