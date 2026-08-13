Шулики з маком: як приготувати давній український смаколик

Шулики tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

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Є рецепти, яким не потрібні модні назви, складні техніки приготування чи десятки інгредієнтів. Вони просто переходять від бабусі до мами, від мами до доньки, а разом із ними зберігається маленька частинка домашньої історії. Саме про такий рецепт розповіли на сторінці Lily_Cook

Шулики — традиційний український десерт на основі печеного коржа та маку. Особливо добре вони вписуються в українську кулінарну традицію, де мак, мед і домашня випічка мають особливе місце. Готувати їх нескладно, головний секрет — добре перетерти мак. Саме тоді з нього виділяється характерне біле макове «молочко», яке й робить десерт ароматним і по-справжньому маковим.

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Інгредієнти

Для тіста

борошно — 300 г

вершкове масло — 100 г

цукор — 1 ст. л

яйця — 2 шт.

сметана — ⅓ склянки

Для макової поливи

мак — 200 г

вода — 200 мл

цукор (за бажанням) — 100 г

мед — 1–2 ст. л

родзинки (за бажанням)

Приготування

Мак промийте, залийте водою та варіть приблизно 20 хв. Після цього добре відцідіть. Тепер мак потрібно ретельно перетерти, традиційно це роблять у ступці. Перетирайте доти, доки зернятка не почнуть виділяти білувате макове «молочко»., саме воно надасть поливці насиченого смаку та аромату. Борошно перетріть із холодним вершковим маслом до стану дрібної крихти. Окремо змішайте яйця з цукром, додайте сметану та перемішайте. З’єднайте суху та вологу суміші й замісіть м’яке тісто. Розкачайте тісто у тонкий пласт, приблизно 0,5 см завтовшки. Перекладіть на деко та випікайте за 200–220°C близько 20–30 хв. Корж має добре пропектися та набути легкої золотистості. До перетертого маку додайте воду, мед і цукор, якщо хочеться солодшого десерту. За бажанням можна додати родзинки, вони чудово поєднуються з медом і маком. Перемішайте все до однорідності. Готовий корж наріжте чи поламайте на невеликі шматочки. Щедро полийте їх маковою сумішшю та залиште буквально на кілька хвилин, щоб коржі встигли просочитися.

Не поспішайте подавати десерт одразу після того, як полили корж маковою сумішшю. Кілька хвилин очікування справді мають значення, адже корж вбирає частину поливки, стає м’якшим, але водночас зберігає приємну текстуру.

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Кількість цукру можна сміливо адаптувати під власний смак. Якщо мед солодкий та ароматний, додаткового цукру може знадобитися зовсім небагато.

Шулики — це не десерт із категорії «треба купити двадцять інгредієнтів і витратити пів дня на кухні», навпаки, це дуже домашня страва. Проте саме у цій простоті й полягає їхній шарм.

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