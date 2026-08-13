Не лише дискомфорт: що може статися з очима через лінзи у пилу

Лінзи / © pixabay.com

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Збираючись на фестивалі чи концерти просто неба, люди з поганим зором часто замислюються, як уберегти очі. Лікарі пояснили, чи безпечно носити щоденні лінзи там, де багато пилу, та як уникнути дискомфорту.

Про це повідомляє Egeszsegkalauz.hu.

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До лікарів звернулася 31-річна жінка з короткозорістю, яка збирається на фестиваль. Вона поцікавилася, чи безпечно ходити у щоденних лінзах близько 12 годин у запиленому місці, якщо після концертів змінювати їх на окуляри.

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Медики зауважили, що пил не є сприятливим середовищем для контактних лінз, однак за умови дотримання певних запобіжних заходів ситуація не є критичною.

«Багато пилу, очевидно, не друг ваших контактних лінз, але він спричинить максимальний дискомфорт. Якщо ви його приймаєте, майте з собою штучні сльози та окуляри під час концерту, щоб ви могли їх змінити за потреби», — зауважив лікар.

Таким чином, основними засобами безпеки для людей із короткозорістю у подібних умовах є наявність зволожувальних крапель (штучних сліз) та запасних окулярів, на які можна швидко змінити лінзи у разі виникнення неприємних відчуттів чи подразнення.

Нагадаємо, якщо ви прагнете захистити своє серце від небезпечних захворювань, варто відмовитися від швидких вуглеводів і збагатити свій ранковий раціон правильними цільнозерновими пластівцями з корисними добавками.

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