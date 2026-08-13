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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 14 серпня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 серпня?

День негативної енергетики, коли підступності можна очікувати від будь-якої людини, включаючи найрідніших і найближчих. Звичайно, повністю уникнути такого розвитку подій, як би ми цього не хотіли, не вдасться, але його наслідки можна мінімізувати. Найголовніше в такому разі — пам’ятати: хто попереджений, той озброєний. Будучи готовими до появи в нашому житті негативу, ми зможемо йому протистояти, не ставши його жертвою. Незважаючи на п’ятницю, не варто ледарювати: енергії в нас у цей час багато, і їй потрібно дати вихід, інакше внутрішній дискомфорт нам гарантований.

Терези

Терези, незважаючи на те, що робочий тиждень повільно, але впевнено наближається до завершення, зможуть розв’язати важливе й надзвичайно складне професійне завдання, яке тривалий час відкладали на потім.

Щоправда, для цього дуже важливо саме на ній і зосередитися, відмовившись від пошуку відповіді на інші питання, навіть якщо здаватиметься, що вони не займуть багато часу. Насправді це не так: сили, витрачені на найрізноманітніші — другорядні — справи, у сукупності зашкодять працездатності — і результативності — представників цього знака.

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