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Теніс із королівським шармом: принцеси на корті
Принцеси і королеви давно відомі як прихильниці тенісу — глядачки престижних турнірів і безпосередні учасниці гри.
Представниць європейських династій щороку можна побачити у Королівській ложі на Вімблдоні, де вони спостерігають за найкращими тенісистами світу та підтримують улюблених спортсменів.
Для багатьох із них цей спорт не обмежується трибунами, адже имало принцес самі виходять на корт, тренуються та демонструють неабияку цікавість до цього виду спорту. Теніс поєднує активний спосіб життя, елегантність і дух суперництва — риси, які чудово вписуються в образ сучасних представниць королівських родин. Тому не дивно, що десятиліттями теніс залишається одним із улюблених видів спорту серед аристократів.
А який вигляд мають представниці королівських родин під час гри та хто з них виходив на тенісний корт — дивіться у нашій добірці.