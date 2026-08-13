Теніс із королівським шармом: принцеси на корті

Принцеса Кароліна / © Getty Images

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Представниць європейських династій щороку можна побачити у Королівській ложі на Вімблдоні, де вони спостерігають за найкращими тенісистами світу та підтримують улюблених спортсменів.

Для багатьох із них цей спорт не обмежується трибунами, адже имало принцес самі виходять на корт, тренуються та демонструють неабияку цікавість до цього виду спорту. Теніс поєднує активний спосіб життя, елегантність і дух суперництва — риси, які чудово вписуються в образ сучасних представниць королівських родин. Тому не дивно, що десятиліттями теніс залишається одним із улюблених видів спорту серед аристократів.

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А який вигляд мають представниці королівських родин під час гри та хто з них виходив на тенісний корт — дивіться у нашій добірці.

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Королева Мері, 2023 рік

Королева Мері / © Getty Images

Принцеса Уельська, 2021 рік

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Діана, 1988 рік

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Кароліна Монакська, 1979 рік

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Александра Кентська, 1954 рік

Принцеса Александра / © Getty Images

Принцеса Крістіна Іспанська, 1928 рік

Принцеса Крістіна / © Associated Press

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