Племінник короля Чарльза — Джеймс Уессекський — визначився, де продовжить навчання

Джеймс Уесекський / © Getty Images

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Джеймс, граф Уесекський у вересні вступить до Королівського сільськогосподарського університету, отримавши необхідні оцінки на іспитах A-Level.

18-річний син герцога та герцогині Единбурзьких був серед тисяч британців, які отримали сьогодні вранці результати своїх іспитів, які він складав раніше цього року.

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Джеймс Уессекський / © Getty Images

Хоча його точні оцінки ще не опубліковано, Букінгемський палац підтвердив, що він вступить до університету восени, не беручи річної перерви.

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Вимоги до вступу на обрану ним спеціальність «Управління сільськими землями та нерухомістю» передбачали щонайменше 104 бали UCAS з трьох предметів рівня A-Level, що еквівалентно оцінкам B, C, C.

«Отримавши необхідні оцінки, граф Уессекський вступить до Королівського сільськогосподарського університету для вивчення управління сільськими землями та нерухомістю. Він вирушить туди одразу, без річної перерви», — йдеться у заяві палацу.

Джеймс Уессекський з мамою герцогинею Софі / © Getty Images

Джеймс навчався в Редлі-коледжі, приватній школі-інтернаті в Оксфордширі, і провів літо, працюючи в маєтку Сандрінгем. Він працював сільськогосподарським робітником, проводячи довгі години за кермом тракторів, про що ми вже розповідали раніше.

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