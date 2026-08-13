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В Африці ліквідували російського льотчика, який був адміном відомого z-каналу
Знищений в Африці російський льотчик Дмитро Сердінов мав звання капітана запасу ПКС РФ
Один з адміністраторів російського мілітаристського Z-каналу «Воевода вещает», пропагандист, військовий льотчик і прихильник війни з Україною Дмитро «Старий» Сердінов загинув під час бойового вильоту в одній з африканських країн.
Про це повідомив сам канал, зазначивши, що Сердінов був одним із його адміністраторів.
У повідомленні його назвали «диким гусаком», ти самим підтвердивши, що він був російським найманцем, який воював в Африці.
За даними ресурсу, Сердінов мав звання капітана запасу ПКС РФ, був льотчиком-штурмовиком 18-го гвардійського штурмового авіаційного полку, а також служив льотчиком авіаційного загону ПВК «Вагнер».
При цьому конкретну африканську країну, де сталася загибель, «Воевода вещает» не назвав.
Інформація про його загибель з’явилася на тлі інших скандальних подій навколо «Воевода вещает» та його основного автора — російського військового льотчика Олексія Земцова, відомого під позивним «Воевода».
У квітні 2026 року Земцов опублікував відео, в яких заявляв про намір накласти на себе руки, звинувачуючи командування у тиску. У липні він був засуджений російським судом до 3 років колонії.
Нагадаємо, останні повідомлення про втрати серед російських найманців в Африці з’являлися на почаьку липня цього року. Тоді на півночі Малі повстанці заявили про збиття військового вертольота, який, ймовірно, міг належати «Африканському корпусу» Міноборони РФ.