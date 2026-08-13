В Африці ліквідували російського льотчика, який був адміном відомого z-каналу

Найманець ПВК "Вагнер". Ілюстративне зображення

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Один з адміністраторів російського мілітаристського Z-каналу «Воевода вещает», пропагандист, військовий льотчик і прихильник війни з Україною Дмитро «Старий» Сердінов загинув під час бойового вильоту в одній з африканських країн.

Про це повідомив сам канал, зазначивши, що Сердінов був одним із його адміністраторів.

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У повідомленні його назвали «диким гусаком», ти самим підтвердивши, що він був російським найманцем, який воював в Африці.

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За даними ресурсу, Сердінов мав звання капітана запасу ПКС РФ, був льотчиком-штурмовиком 18-го гвардійського штурмового авіаційного полку, а також служив льотчиком авіаційного загону ПВК «Вагнер».

Інформація про загибель Дмитра Сердінова / © із соцмереж

При цьому конкретну африканську країну, де сталася загибель, «Воевода вещает» не назвав.

Інформація про його загибель з’явилася на тлі інших скандальних подій навколо «Воевода вещает» та його основного автора — російського військового льотчика Олексія Земцова, відомого під позивним «Воевода».

У квітні 2026 року Земцов опублікував відео, в яких заявляв про намір накласти на себе руки, звинувачуючи командування у тиску. У липні він був засуджений російським судом до 3 років колонії.

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Нагадаємо, останні повідомлення про втрати серед російських найманців в Африці з’являлися на почаьку липня цього року. Тоді на півночі Малі повстанці заявили про збиття військового вертольота, який, ймовірно, міг належати «Африканському корпусу» Міноборони РФ.

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