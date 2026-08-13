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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Африке ликвидировали российского летчика, который был админом известного Z-канала

Уничтоженный в Африке российский летчик Дмитрий Сердинов имел звание капитана запаса ВКС РФ.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Наемник ЧВК «Вагнер»

Наемник ЧВК «Вагнер». Иллюстративное изображение

Один из администраторов российского милитаристского Z-канала «Воевода вещает», пропагандист, военный летчик и сторонник войны с Украиной Дмитрий «Старый» Сердинов погиб во время боевого вылета в одной из африканских стран.

Об этом сообщил сам канал, отметив, что Сердинов был одним из его администраторов.

В сообщении его назвали «диким гусем», тем самым подтвердив, что он был российским наемником, воевавшим в Африке.

По данным ресурса, Сердинов имел звание капитана запаса ВВС РФ, был летчиком-штурмовиком 18-го гвардейского штурмового авиационного полка, а также служил летчиком авиационного отряда ЧВК «Вагнер».

Информация о гибели Дмитрия Сердинова / © из соцсетей

Информация о гибели Дмитрия Сердинова / © из соцсетей

При этом «Воевода вещает» не назвал конкретную африканскую страну, где произошла гибель.

Информация о его гибели появилась на фоне других скандальных событий, связанных с проектом «Воевода вещает» и его основным автором — российским военным летчиком Алексеем Земцовым, известным под позывным «Воевода».

В апреле 2026 года Земцов опубликовал видео, в которых заявлял о намерении покончить с собой, обвиняя командование в давлении. В июле он был приговорен российским судом к 3 годам колонии.

Напомним, последние сообщения о потерях среди российских наемников в Африке появлялись в начале июля этого года. Тогда на севере Мали повстанцы заявили о сбитии военного вертолета, который, вероятно, мог принадлежать «Африканскому корпусу» Минобороны РФ.

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