Модель Фрида Аасен подчеркнула стройную фигуру мини-платьем с драпировкой

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Реклама

31-летняя норвежская модель Фрида Аасен наслаждается отдыхом на Ибице и делится с подписчиками кадрами с острова. Для одного из своих вечерних выходов она выбрала элегантный летний образ, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Аасен позировала в коротком платье оттенка тауп с эффектными драпировками от Magda Butrym, которое подчеркнуло длинные ноги модели.

Реклама

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Наряд Фрида дополнила прямоугольным клатчем Bottega Veneta. Волосы модель оставила распущенными, а в макияже сделала ставку на естественность — на лице практически не было заметных акцентов.

Реклама

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия. В декабре 2025 года у пары родилась дочь, которая получила имя Мия Грейс.

Ранее, напомним, Фрида Аасен сверкнула стройной фигурой в нижнем белье.

Новости партнеров