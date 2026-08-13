Дроны для Сил обороны покупали почти вдвое дороже: НАБУ раскрыло схему на 254 млн грн

Беспилотники (иллюстративное фото) / © Sky News

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НАБУ и САП заявили о новых фактах по делу о возможных злоупотреблениях при закупке дронов для Сил обороны 2023 года.

По данным следствия, сумма нанесенного государству ущерба выросла с 90 млн до 254 млн грн.

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Четырем ранее разоблаченным фигурантам обновили подозрения. Кроме того, о подозрении сообщили еще одному участнику схемы - фактическому контролеру частных компаний.

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Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Что установило следствие

В октябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении схемы растраты 90 млн грн при закупке дронов DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T. Впоследствии детективы установили, что в сделку могли быть привлечены еще две компании, связанные с уже известным поставщиком.

По версии следствия, в сентябре 2023 года должностные лица Госспецсвязи заключили с этими компаниями дополнительные договоры на закупку 500 DJI Mavic 3T, 2000 DJI Mavic 3 Pro и 900 DJI Matrice M30T.

В НАБУ утверждают, что дроны покупали по ценам, превышавшим рыночные на 60–90%, а победителей закупок определяли заранее. Для создания видимости конкуренции в торгах якобы привлекали другие подконтрольные организаторам компании.

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Следствие также установило, что должностные лица направили запрос на коммерческое предложение будущему победителю, указав название юридического лица, официально зарегистрировавшегося лишь через несколько дней после отправления письма.

По данным НАБУ и САП, полученную «маржу» участники схемы выводили на счета подконтрольных компаний, в том числе за границу.

В настоящее время арестовано более 4 млн долларов на счетах компаний за пределами Украины и 17 млн грн в Украине.

Досудебное расследование продолжается. НАБУ и САП устанавливают другие возможные участники схемы.

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Ранее НАБУ и САП сообщили о новом подозрении бывшей послине Украины в США Ольге Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении.

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