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Какому знаку Зодиака повезет 14 августа
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 14 августа?
День негативной энергетики, когда подвоха можно ждать от любого человека, включая самых родных и близких. Конечно, полностью избежать такого развития событий, как бы мы этого ни хотели, не удастся, но его последствия можно минимизировать. Самое важное в таком случае — помнить: кто предупрежден, тот вооружен. Будучи готовыми к появлению в нашей жизни негативу, мы сможем ему противостоять, не став его жертвой. Несмотря на пятницу, нежелательно лениться: энергии у нас в это время много, и ей необходимо дать выход, иначе внутренний дискомфорт нам обеспечен.
Весы
Весы, несмотря на то, что рабочая неделя медленно, но верно приближается к финалу, смогут решить важную и невероятно сложную профессиональную задачу, которую долгое время откладывали на потом.
Правда, ля этого очень важно именно на ней и сосредоточиться, отказавшись от поиска ответа на другие вопросы, даже если будет казаться, что они не займут много времени. На самом деле это не так: силы, потраченные на самые разные — второстепенные — дела, будучи суммированными, нанесут вред работоспособности — и результативности — представителей знака.
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