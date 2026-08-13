Какому знаку Зодиака повезет 14 августа

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 14 августа?

День негативной энергетики, когда подвоха можно ждать от любого человека, включая самых родных и близких. Конечно, полностью избежать такого развития событий, как бы мы этого ни хотели, не удастся, но его последствия можно минимизировать. Самое важное в таком случае — помнить: кто предупрежден, тот вооружен. Будучи готовыми к появлению в нашей жизни негативу, мы сможем ему противостоять, не став его жертвой. Несмотря на пятницу, нежелательно лениться: энергии у нас в это время много, и ей необходимо дать выход, иначе внутренний дискомфорт нам обеспечен.

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Весы

Весы, несмотря на то, что рабочая неделя медленно, но верно приближается к финалу, смогут решить важную и невероятно сложную профессиональную задачу, которую долгое время откладывали на потом.

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Правда, ля этого очень важно именно на ней и сосредоточиться, отказавшись от поиска ответа на другие вопросы, даже если будет казаться, что они не займут много времени. На самом деле это не так: силы, потраченные на самые разные — второстепенные — дела, будучи суммированными, нанесут вред работоспособности — и результативности — представителей знака.

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